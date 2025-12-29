ترامب: أردوغان قدم خدمة كبيرة لإسرائيل في سوريا ونتنياهو يعلق

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحترم الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا إياه بأنه شخص قوي تحتاجه سوريا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن العلاقة معه جيدة، في إشارة إلى توجه أمريكي للتعامل البراجماتي مع القيادة السورية الجديدة.

ترامب يشيد بدور أردوغان في الملف السوري لخدمة إسرائيل

وأشاد ترامب بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرًا أنه يستحق ثناءً كبيرًا على ما وصفه بمساعدته إسرائيل في التخلص من نظام كان يعمل ضدها في سوريا، في تصريح يعكس حجم التنسيق الإقليمي والدولي حول تطورات الملف السوري.

ترامب: لا مشكلة بين أردوغان ونتنياهو

وأكد الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يتوقع أي مشكلة بين أردوغان ونتنياهو، مشددًا على أنه يحترم الرجلين ويدعمهما، في محاولة لطمأنة الأجواء ومنع أي تصعيد محتمل بين أنقرة وتل أبيب في ظل التغيرات الجارية بالمنطقة.

نتنياهو يحدد أولويات إسرائيل على الحدود السورية

من جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤكدًا أن مصلحة إسرائيل تقتضي أن تكون حدودها المحاذية لسوريا خالية من الإرهاب، مع التشديد على ضمان حماية الدروز، واصفًا إياهم بـ«إخوتنا»، في رسالة تعكس البعد الأمني والإنساني الذي تطرحه تل أبيب في تعاملها مع الملف السوري.

خريطة إقليمية جديدة قيد التشكل

وتعكس هذه التصريحات المتبادلة ملامح مرحلة إقليمية جديدة تقوم على التفاهمات الأمنية والاعتبارات السياسية، وسط دور أمريكي فاعل في إعادة ترتيب العلاقات بين القوى الإقليمية بما يخدم الاستقرار والمصالح المتبادلة.

