6 تصريحات خطيرة من ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الاجتماع بين الجانبين أسفر عن عدة خلاصات مهمة تتعلق بملفات الشرق الأوسط، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا إلى جانب نتنياهو وستحرص على دعم إسرائيل والعمل على إحلال السلام في المنطقة.

الضفة الغربية على طاولة النقاش.. وترامب: نتنياهو سيقوم بالعمل الصائب

وأشار ترامب إلى أنه تم التوصل إلى نتائج بشأن الوضع في الضفة الغربية، مؤكدًا ثقته في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتخذ القرارات الصحيحة في هذا الملف، رغم الإقرار بوجود اختلاف كامل في وجهات النظر بين الطرفين حول عنف المستوطنين، حيث أوضح: «لم نتفق بنسبة 100% بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية».

تحذير مباشر من ترامب لحماس: الوقت ينفد ونزع السلاح شرط أساسي

وجّه الرئيس الأمريكي تحذيرًا صريحًا لحركة حماس، مؤكدًا أن أمامها وقتًا قصيرًا للغاية لنزع سلاحها، مشددًا على أن عدم الالتزام بذلك سيترتب عليه ثمن كبير، قائلًا: «إذا لم تتخلَّ حماس عن سلاحها كما تعهدت، فستدفع ثمنًا كبيرًا».

كما أكد أن إسرائيل أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن خطة غزة، في إشارة إلى تحميل حماس مسؤولية أي تصعيد قادم.

إيران تحت التهديد: إعادة بناء البرنامج النووي تعني المواجهة بقرار ترامب

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال ترامب إنه يأمل ألا تعيد إيران بناء برنامجها النووي، محذرًا من أن الولايات المتحدة لن تجد خيارًا آخر سوى مهاجمتها من جديد إذا استمرت في تعزيز قدراتها النووية، معتبرًا أن هذا الخط الأحمر يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

ترامب يعلن عن دعم أمريكي ثابت لإسرائيلي وخيارات مفتوحة بملفات غزة وإيران

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن واشنطن منحازة بالكامل لأمن إسرائيل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات حاسمة في ملفات غزة والضفة وإيران، مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة في حال فشل الحلول السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.