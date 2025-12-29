أمم إفريقيا، مالي تتعادل مع جزر القمر سلبيا وترافق المغرب لثمن النهائي

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، انتهت مباراة مالي ضد جزر القمر بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور مجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مالي رصيده إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات احتل بها وصافة المجموعة الأولى ويرافق المغرب صاحبة الصدارة ب 7 نقاط إلى الدور ثمن النهائي، فيما اقترب منتخبا جزر القمر وزامبيا من توديع البطولة من الدور الأول بعدما تجمد رصيد كل منهما عند نقطتين.

ملخص الشوط الثاني بين مالي وحزر القمر

دخل منتخب مالي الشوط الثاني بضغط هجومي بحثا على الهدف الأول، ونال محمد كامارا لاعب مالي بطاقة صفراء بداعي الخشونة

وشهدت الدقيقة 50 تمريرة دقيقة على حدود منطقة الجزاء استقبلها إيف بيسوما لاعب منتخب مالي بشكل جيد، وسدد كرة غريزية نحو المرمى مرت بضع بوصات بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 66 نفذ فايز سيلماني لاعب منتخب جزر القمر الضربة الركنية بقوة زائدة، ولم يتمكن أي من زملائه من الوصول إلى الكرة بالرأس. وخرجت من الملعب

وحتى الدقيقة 70 بلغت نسبة الاستحواذ 69% لصالح منتخب مالص مقابل 29 % لصالح جزر القمر

منتخب مالي، فيتو

بطاقة حمراء للاعب مالي

وفي الدقيقة 88 يتدخل أمادو هايدارا لاعب منتخب مالي على خصمه بتدخل انزلاقي، ليقوم الحكم بدون تردد في إشهار البطاقة الحمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

أعلن كل من ستيفانو كوسين مدرب جزر القمر وتوم سينتفيت مدرب مالي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

تشكيل جزر القمر أمام مالي

دخل منتخب جزر القمر مباراته أمام مالي في أمم إفريقيا 2025 بتشكيل مكون من:

الحارس: يانيك باندور.

الدفاع: كينان توبيبو – أحمد صليحي – يانيس كاري – حكيم عبد الله.

الوسط: بنجالود يوسف – ياسين برهان – زايدو يوسف – فايز سلمياني.

الهجوم: مزيان ماوليدا – رافيكي سعيد.

جزر القمر، فيتو

تشكيل مالي أمام جزر القمر

فيما دخل منتخب مالي مباراته أمام جزر القمر بتشكيل مكون من:

الحارس: دجيجيو ديارا.

الدفاع: فودي دوكوري – عبد الله ديابي – عثمان كامارا – ناثان جاساما.

الوسط: مامادو سانجاري – يفيس بيسوما – محمد كامارا.

الهجوم: لاسين سينايوكو – كاموري دومبيا – دورجيليس نيني.

فيما يجلس أليو ديانج على مقاعد بدلاء مالي في المباراة.

