الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة كفر الشيخ حادثة أثارت اهتمام الأهالي، بعدما وثّقت كاميرات المراقبة لحظة محاولة اختطاف طفل صغير أمام منزله بواسطة سيارة ملاكي.



وأفادت التحريات الأولية بأن شجاعة الطفل وسط مزاعم بأنه أخيه الصغير حالت دون نجاح المتورطين في خطف الطفل، ما أنقذه من الموقف الخطير.

وفي الوقت نفسه، يواصل جهاز أمن كفر الشيخ فحص الواقعة والتحقق من هوية المتورطين، والاستماع لأقوال الشهود والأهالي لتحديد ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.