الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

شهدت محافظة كفر الشيخ حادثة أثارت اهتمام الأهالي، بعدما وثّقت كاميرات المراقبة لحظة محاولة اختطاف طفل صغير أمام منزله بواسطة سيارة ملاكي.


وأفادت التحريات الأولية بأن شجاعة الطفل وسط مزاعم بأنه أخيه الصغير حالت دون نجاح المتورطين في خطف الطفل، ما أنقذه من الموقف الخطير.

وفي الوقت نفسه، يواصل جهاز أمن كفر الشيخ فحص الواقعة والتحقق من هوية المتورطين، والاستماع لأقوال الشهود والأهالي لتحديد ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

