ضبط 6 أشخاص بتهمة شراء أصوات ناخبين في سوهاج

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين مستقلين سيارة ميكروباص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بتوزيع مبالغ مالية على عدد من الناخبين مقابل حثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.



وبالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية يُشتبه في استخدامها ضمن وقائع شراء الأصوات.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة في المنشور المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

ضبط 4 أشخاص بتهمة شراء أصوات ناخبين في محيط لجنة انتخابية بسوهاج



وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أربعة أشخاص مستقلين سيارتين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج، بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت مخصصة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

