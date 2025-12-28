الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 6 أشخاص بتهمة شراء أصوات ناخبين في سوهاج

ضبط شخصين،فيتو
ضبط شخصين،فيتو
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين مستقلين سيارة ميكروباص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بتوزيع مبالغ مالية على عدد من الناخبين مقابل حثهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.


وبالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية يُشتبه في استخدامها ضمن وقائع شراء الأصوات. 

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة في المنشور المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

 

ضبط 4 أشخاص بتهمة شراء أصوات ناخبين في محيط لجنة انتخابية بسوهاج


وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أربعة أشخاص مستقلين سيارتين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج، بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.


وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت مخصصة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شراء الأصوات الانتخابات جرجا سوهاج مخالفات انتخابية نزاهة الانتخابات الامن العام النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية الانتخابية (صور)

القبض على 5 صغار بتهمة إلقاء الحجارة على السيارات بأسيوط

ضبط 4 متهمين بوقائع توزيع أموال بجرجا و5 آخرين على خلفية مشادة بسوهاج (صور)

القبض على 9 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 4 محافظات

وصلة مزاح مع "كلب" تنتهى بالسجن فى مطروح

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة فى العمرانية والأمن يكشف التفاصيل

ضبط صاحب محل بالإسكندرية بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads