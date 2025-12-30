حسام عاشور: مصطفى شوبير طلب الرحيل عن الأهلي ونصحته بالبقاء

18 حجم الخط

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أهمية التركيز في المباراة المقبلة لمنتخب مصر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، مهما كان المنافس.

حسام عاشور يطالب لاعبي منتخب مصر بعدم التشتت بالتفكير في المباريات القادمة

وقال حسام عاشور، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc"،إنه يجب على اللاعبين عدم التشتت أو التفكير في المباريات التالية.

حسام عاشور يشيد بأداء إبراهيم عادل

وتحدث عاشور عن المباراة الأخيرة للمنتخب ضد أنجولا، مشيرًا إلى أن إبراهيم عادل كان يستحق جائزة رجل المباراة، حيث قدم أداءً مميزًا وأثبت ثقته العالية في نفسه.

وأضاف أنه كان يتمنى انضمام عادل إلى الأهلي، معتبرًا إياه لاعبًا موهوبًا وصغير السن، حيث يتمتع بجرأة كبيرة ويلعب بنمط هجومي مميز.

مصطفى شوبير طلب الرحيل عن الأهلي إعارة

وتطرق عاشور إلى حديثه عن مصطفى شوبير، حيث كشف عن تواصله مع حارس مرمى الأهلي الذي طلب الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة تواجده في الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أنه نصحه بالبقاء في الأهلي لأنه سيكون رقم واحد في الفريق إذا استمر في النادي.

حسام عاشور يرشح مصر والمغرب وكوت ديفوار للفوز بأمم إفريقيا

كما تحدث عن الفرق المرشحة للفوز في البطولة، حيث أشاد بالمغرب وكوت ديفوار، معتبرًا أن كلا الفريقين يمتلكان عناصر قوية تؤهلهما للوصول إلى نهائيات البطولة. ورغم ذلك، عبّر عن تفاؤله الكبير بقدرة منتخب مصر على الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

وفي النهاية، شدد حسام عاشور على ضرورة تركيز اللاعبين على المباراة القادمة فقط، وتجنب التفكير في المباريات المستقبلية، مؤكدًا أن الضغط النفسي والتركيز على كل مباراة على حدة سيكون مفتاح النجاح في البطولة.

