حسام حسن يتحدث عن محمد الشناوي وطرد محمد هاني أمام جنوب أفريقيا

منتخب مصر، أثنى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أداء محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، خلال البطولة وخاصة أمام جنوب أفريقيا في المباراة الماضية بكأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة أنجولا: محمد الشناوي حارس كبير وأثق في جميع الحراس الأربعة المتواجدين، مشيرًا إلى جاهزيتهم الكاملة.

وتحدث المدير الفني لمنتخبنا عن محمد هاني واصفًا إياه باللاعب الحماسي، موضحًا أن الطرد الذي حصل عليه أمام جنوب افريقيا وارد في كرة القدم ومع التحكيم.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على جاهزية المنتخب لأي مواجهة في دور الستة عشر، معربًا عن سعادته الكبيرة بثقة الشعب المصري في المنتخب.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، غدا الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

تطمح الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، عبر تحقيق انتصاره الثالث على أنجولا في ختام دور المجموعات، وحصد النقطة التاسعة من أجل تعزيز الثقة والهيبة وتوجيه رسالة تحذير للمنافسين الكبار في بطولة أمم افريقيا 2025، بأنه جاء لحصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم أفريقيا

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب أنجولا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

