منتخب الجزائر يفوز علي بوركينا فاسو ويتأهل إلي دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

حسم منتخب الجزائر التأهل إلي دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نظيره بوركينا فاسو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الإفريقية 2025.

وسجل منتخب الجزائر هدف الفوز عن طريق رياض محرز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

تشكيل الجزائر أمام بوركينا فاسو

حراسة المرمي: لوكا زيدان

خط الدفاع: سمير شرقي – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني

خط الوسط: ريان آيت نوري – هشام بوداوي – إسماعيل بن ناصر – إبراهيم مازة – جواني حجام

خط الهجوم: رياض محرز – محمد عمورة

تشكيل بوركينا فاسو أمام الجزائر

حراسة المرمي: هيرفي كوفي

خط الدفاع: ستيف ياجو – إيسوفو دايو – إدموند تابسوبا – أرسين كواسي

خط الوسط: جوستافو سانجاري – إسماعيلا ويدراوجو – محمد زوجرانا

خط الهجوم: برتراند تراوري – بيير لاندري كابوري – دانجو واتارا

وبتلك النتيجة وصل منتخب الجزائر إلي النقطة السادسة، ليضمن العبور إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة، كما سيحسم صدارة المجموعة، ما يمنحه مواجهة ثاني المجموعة الرابعة في الدور التالي، والتي تضم منتخبات السنغال وبتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين، وذلك في المباراة المقررة يوم 6 يناير المقبل.

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025

1- منتخب الجزائر 6 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3-منتخب السودان 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية دون نقاط.

