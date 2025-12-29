هل تكفي وجبة واحدة لتغذية الجسم طوال اليوم؟

18 حجم الخط

تناول وجبة غذائية واحدة فقط في اليوم، أو ما يعرف بـ OMAD، وفيه يقتصر تناول جميع السعرات الحرارية اليومية على وجبة واحدة خلال ساعة تقريبًا، يليها صيام يمتد لبقية ساعات اليوم.



ورغم أن هذا النظام يبدو بسيطًا وسهل التطبيق من حيث الشكل، فإن تأثيراته على الجسم معقدة ومتداخلة وفقا لما نشر على Times of India.

فمقارنة بالأنظمة الغذائية التي توزع السعرات الحرارية على عدة وجبات، يؤدي نظام OMAD غالبًا إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة بشكل تلقائي، ما قد يساهم في فقدان الوزن.

غير أن هذا التقييد الشديد قد ينعكس على مستويات الطاقة، وتوازن المعادن، والحصول الكافي على البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، وهو ما يتطلب تخطيطًا غذائيًا دقيقًا ومتابعة مستمرة.



كيف يعمل نظام OMAD؟



يعتمد نظام الوجبة الواحدة في اليوم على الصيام لفترات طويلة، ما يدفع الجسم إلى استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة بعد نفاد مخزون الجلوكوز، وهو ما يساهم في تقليل نسبة الدهون بالجسم.

يمكن تناول الوجبة الوحيدة في أي وقت من اليوم، سواء في الإفطار أو الغداء أو العشاء، على أن يمنع استهلاك أي سعرات حرارية خارج هذا الإطار الزمني، مع السماح بالماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية أثناء الصيام.



OMAD وفقدان الوزن



تشير دراسات عدة إلى أن فترات الصيام الطويلة، التي قد تصل إلى 18 ساعة أو أكثر، تسهم في خفض وزن الجسم وكتلة الدهون.

كما رصدت أبحاث تحسنًا في حساسية الإنسولين وانخفاضًا في مؤشرات الالتهاب لدى بعض متبعي أنظمة الصيام المتقطع، ومنها OMAD.

خفض الوزن



و هذا النظام ليس بالضرورة ان يكون أكثر فاعلية من الأنظمة الغذائية الأخرى المتوازنة، فالصيام المطوّل قد يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدل التمثيل الغذائي.

كما تشير بعض الدراسات إلى احتمالية زيادة مخاطر اضطرابات التمثيل الغذائي، مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، لدى فئات معينة.



فوائد صحية لتناول وجبة واحدة



إلى جانب فقدان الوزن، قد ترتبط أنظمة الصيام المتقطع، بما فيها OMAD، ببعض الفوائد الصحية، مثل:

١- خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

٢- تحسين التحكم في مستويات سكر الدم

٣-تقليل مؤشرات الالتهاب مثل البروتين المتفاعل C

٤- دعم صحة الجهاز العصبي وتحفيز عمليات إصلاح الخلايا



غير أن هذه الفوائد تنسب في الأساس إلى الصيام نفسه، وليس إلى الإفراط في تقييد الطعام أو الاعتماد على وجبة واحدة يوميًا، إذ قد يؤدي التقييد المفرط إلى نتائج عكسية، مثل ارتفاع هرمونات التوتر ونقص العناصر الغذائية.



مخاطر وعيوب نظام الوجبة الواحدة



نظام OMAD نمطًا غذائيًا شديد التقييد، ولا يناسب جميع الأشخاص، ومن أبرز آثاره الجانبية المحتملة:



انخفاض سكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري



الشعور بالإجهاد، والتهيج، والغثيان

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك

ارتفاع هرمون الغريلين المحفّز للشهية

احتمالية ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول لدى بعض الأفراد



فئات ينصح بتجنبها للنظام



ينصح بتجنب نظام الوجبة الواحدة تمامًا لدى:

الأطفال والمراهقين

النساء الحوامل والمرضعات

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون أو لديهم تاريخ مع اضطرابات الأكل



كما أن الاعتماد على الأطعمة المصنعة أو الوجبات السريعة ضمن وجبة OMAD يُفقد النظام أي فائدة محتملة، وقد يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



الأطعمة الموصى بها في حال اتباع OMAD



في حال اتخاذ قرار باتباع نظام الوجبة الواحدة، يجب أن تكون الوجبة غنية ومتوازنة، وتشمل:

الفواكه: مثل التوت والموز

الخضراوات: مثل البروكلي، القرنبيط، الفلفل، والكرنب

الحبوب الكاملة والنشويات الصحية: مثل الشوفان، الكينوا، والبطاطا الحلوة

الدهون الصحية: كالأفوكادو، وزيت الزيتون، والمكسرات

مصادر البروتين: كالبيض، والأسماك، والدجاج

منتجات الألبان أو بدائلها: كالزبادي غير المحلى وحليب المكسرات



ويوصى بتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات الغازية، مع الحرص على شرب الماء والمشروبات العشبية الخالية من السعرات الحرارية خلال فترة الصيام.





قد يوفر نظام الوجبة الواحدة في اليوم فوائد قصيرة المدى، مثل فقدان الوزن وتبسيط نمط الأكل، لكنه يتطلب وعيًا غذائيًا عاليًا لضمان تلبية احتياجات الجسم من البروتين والعناصر الغذائية والحفاظ على الكتلة العضلية.

لذا، ينصح أي شخص يفكر في اتباع نظام OMAD باستشارة طبيب تغذية قبل البدء، لتقييم مدى ملاءمته لحالته الصحية وأسلوب حياته.

