سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل وانخفاض الطماطم والثوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و9 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4.5 جنيه و12.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

القلقاس: بين 7 و11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 5 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 16 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الملوخية: بين 8 و12 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

السبانخ: بين 7 و11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 5 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 11 و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و30 جنيهًا، بارتفاع 14 جنيها عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 11 و15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و14 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون البلدي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 15 إلى 20 جنيهًا.

