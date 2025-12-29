أولياء الأمور يطالبون بتعديل مواعيد الامتحانات بالمنوفية

18 حجم الخط

طالب عدد من أولياء الأمور بمحافظة المنوفية بتعديل مواعيد بعض جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتمادها رسميا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.



التعليم ترد على مطالب أولياء الأمور



ومن جانبه، قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن الوقت المخصص لوضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجراءها محدود للغاية، ما يجعل من الصعب إجراء تغييرات على الجداول المعتمدة حاليًا.



مراعاة الملاحظات في الترم الثاني



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بما يحقق مصلحة الطلاب ويخفف عنهم الضغط خلال فترة الامتحانات.

اعتماد الجداول رسميا



وكان محافظ المنوفية قد اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، تمهيدًا لانطلاق الامتحانات في المواعيد المقررة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.