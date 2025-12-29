أولياء الأمور يطالبون بتعديل مواعيد الامتحانات بالمنوفية

الإثنين 29 ديسمبر 2025
طالب عدد من أولياء الأمور بمحافظة المنوفية بتعديل مواعيد بعض جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتمادها رسميا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.


التعليم ترد على مطالب أولياء الأمور


ومن جانبه، قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن الوقت المخصص لوضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجراءها محدود للغاية، ما يجعل من الصعب إجراء تغييرات على الجداول المعتمدة حاليًا.


مراعاة الملاحظات في الترم الثاني


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بما يحقق مصلحة الطلاب ويخفف عنهم الضغط خلال فترة الامتحانات.

 

اعتماد الجداول رسميا


وكان محافظ المنوفية قد اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، تمهيدًا لانطلاق الامتحانات في المواعيد المقررة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

