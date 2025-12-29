الإثنين 29 ديسمبر 2025
اتحاد الكرة يتفق مع الكاف على دورات تدريبية لتطوير مدربي الصعيد

مقر اتحاد الكرة المصري،
 تنظم إدارة المدربين بـالاتحاد المصري لكرة القدم بتطوير مدربي الصعيد، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عددًا من الدورات التدريبية المعتمدة بعدد من محافظات الصعيد، تشمل رخص B وC وD، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المدربين وتأهيلهم وفق المعايير المعتمدة.

وتقام الدورات بمحافظات سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا وأسيوط، بمشاركة واسعة من المدربين، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة لكل دورة.

اتحاد الكرة يعلن رحيل علاء نبيل

فيما، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

وأكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

وتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية قيام إدارة المدربين في اتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور جمال محمد علي، بتنظيم عدد من الدورات التدريبية للحصول على رخص المدربين في أغلب محافظات 

حيث نظم اتحاد الكرة وبدعم كبير من المهندس هاني أبو ريدة العديد من الدورات التدريبية في بعض محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري، للحصول على الرخصة C  والرخصة B 

