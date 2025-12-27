الأحد 28 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي بـ"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة

وزير الصحة يكرم الزميلة
وزير الصحة يكرم الزميلة ريهام سعيد
كرم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الزميلة ريهام سعيد مسئولة الملف الصحي بجريدة فيتو اليوم السبت خلال احتفالية يوم الوفاء 2025 لأبطال الصحة لجهودها في التغطية الإخبارية للقطاع الصحي والتوعية الصحية وخدمة المريض المصري.


كان قد كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مجموعة من العاملين في المنظومة الصحية من أطباء وأطقم تمريض وإداريين وخدمات معاونة، إلى جانب تكريم  صحفييي وإعلاميي ملف الشئون الصحية، تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في خدمة صحة المواطن المصري طوال عام 2025.

تضمنت احتفالية التكريم، تخليد ذكرى الذين فقدهم القطاع خلال عام 2025، الذين قدموا نماذج مشرفة في الإخلاص والإنسانية، تعبيرا عن التقدير الدائم لتضحياتهم.

وفي كلمته خلال احتفالية التكريم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القطاع الصحي يضم أكثر من مليون كادر طبي وإداري وفني يعملون بتناغم داخل الوزارة والهيئات التابعة، مؤكدا مواصلتهم  رسالتهم الوطنية رغم التحديات الاستثنائية والتضحيات المستمرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بدعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت القطاع الصحي أولوية قصوى، حيث نفذت مشروعات صحية ضخمة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت أكثر من 1255 مشروعًا، ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

‎ولفت إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الصحية، والتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، لضمان توافر الأدوية والمستلزمات بأعلى معايير الجودة.

‎وشدد على أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في التطوير، من خلال برامج تدريبية وبعثات خارجية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تطبيق قانون المسؤولية الطبية وإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لحماية حقوق الفرق الطبية.

‎وأشاد بدور الفرق الطبية في التعامل مع التحديات الإقليمية، خاصة رعاية الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين، وتقديم الخدمات الطارئة والحرجة، مما يعكس كفاءة المنظومة في الاستجابة للأزمات، كما أثنى على مشاركتهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة، التي حققت الكشف المبكر والوقاية لملايين المواطنين، مساهمة في تحسين مؤشرات الصحة العامة.

‎وأوضح أن التكريم شمل 323 نموذجًا متميزًا من القيادات والعاملين، كرسالة شكر وتحفيز لكل من ساهم في علاج ملايين المواطنين وتقديم ملايين الخدمات الصحية خلال العام.

وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل



أكد  الدكتور خالد عبدالغفار، أن  قوة الدولة تُقاس بقوة منظومتها الصحية، وأن الإنجازات غير المسبوقة نتجت عن عمل جماعي، متعهدًا بمواصلة التطوير وفاءً للتضحيات ودعمًا للعاملين، للارتقاء بصحة المواطن المصري.

