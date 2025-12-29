الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا

طرد محمد هاني، فيتو
أمم إفريقيا 2025، أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن يقدم عملًا مميزًا مع منتخب مصر، ويعمل باجتهاد كبير انعكس على أداء الفريق خلال مواجهة جنوب إفريقيا.

محمد عبد الجليل يشيد بحسام حسن

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "CBC"، إن حسام حسن أعد للمباراة بشكل جيد، ونجح في قراءة منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن حمدي فتحي كان نجم اللقاء بجانب أدائه القوي والمؤثر.

وأضاف أن اللعب أمام جنوب إفريقيا بنقص عددي لم يكن أمرًا سهلًا على الإطلاق، مؤكدًا أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية والتزامًا كبيرًا داخل الملعب.

وأوضح عبد الجليل أن لقطة طرد محمد هاني حدثت بالقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، واللاعب كان يسعى لإثبات امتلاكه نفس الروح والعزيمة أمام مدير المنتخب، وهو ما دفعه للتدخل بقوة زائدة وتعرضه للطرد.

 

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة  أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

