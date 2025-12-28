الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بمنطقة زهراء مدينة نصر، والتى تشمل علاج العصب والعلاج التحفظي وعلاج أسنان الأطفال وزراعة الأسنان وتقويم الأسنان وعلاج الأسنان بالليزر وجراحة الفم والأسنان والتركيبات الثابتة والمتحركة.

المركز يقدم 8900 خدمة طبية

و قدم المركز نحو 8900 خدمة طبية خلال الفترة من مايو حتى نوفمبر 2025، ما يعكس حجم الإقبال المتزايد وثقة المواطنين في مستوى الخدمة، حيث شهدت معدلات التردد ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد المترددين 1100 في مايو، و1090 في يونيو، و1456 في يوليو، و1351 في أغسطس، و1416 في سبتمبر، و1072 في أكتوبر، و1366 في نوفمبر.

زراعة الأسنان وتقويم وتجميل الأسنان والتركيبات الثابتة الفورية

وأوضحت أن المركز استحدث مجموعة من الخدمات التخصصية المتقدمة، من بينها زراعة الأسنان، وتقويم وتجميل الأسنان، والتركيبات الثابتة الفورية باستخدام تقنية CAD-CAM، بالإضافة إلى علاج الابتسامة اللثوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجال طب الأسنان.

فيما أكد الدكتور عبد الرحمن سلامة، مدير مركز الأسنان التخصصي، أن المركز استقبل وفد من أطباء الأسنان المصريين المقيمين بالولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام، قدموا خلالها خدمات علاجية مجانية لـ120 مترددًا، إلى جانب عقد محاضرات تدريبية شارك فيها أعضاء هيئة تدريس من كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية.

تفعيل بروتوكول التعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس

وأضاف أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس، لتقديم خدمات علاجية متكاملة من خلال أعضاء هيئة التدريس.

لفت الي استمرار دعم وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة خدمات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

ويضم المركز 13 غرفة أسنان و25 كرسيًا طبيًا وأجهزة أشعة مقطعية وأشعة بانوراما

كما يحتوي على معامل متخصصة في التركيبات الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى معمل خاص بتقويم الأسنان

مواعيد العمل

يستقبل المركز المرضى يوميًا من السبت إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

ويعتبر مركز علاج الأسنان بمدينة نصر أول مركز أسنان تخصصي يتبع الأمانة، في خطوة تستهدف الارتقاء بخدمات طب الفم والأسنان وتوسيع نطاق الاستفادة منها للمواطنين.

يأتي افتتاح المركز في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال طب الأسنان، ومواكبة أحدث التطورات الطبية والتكنولوجية.

