أخبار مصر

مضاعفة معاش أعضاء هيئة التمريض وتيسير الصرف كل 3 أشهر

الدكتورة كوثر محمود،
الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن مفاجأة سارة لـ أعضاء هيئة التمريض، بإقرار مضاعفة قيمة معاش التمريض، في خطوة تعكس تقدير النقابة العامة للتمريض للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به التمريض داخل مختلف المنشآت الصحية.

 

تطبيق الزيادة يبدأ اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري

وأكدت نقيب عام التمريض أن تطبيق الزيادة يبدأ اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم صرف المعاش كل ثلاثة أشهر من خلال بطاقات الفيزا، بما يضمن انتظام الصرف وسهولة حصول أعضاء هيئة التمريض على مستحقاتهم المالية دون أعباء إضافية.

 

مضاعفة معاش أعضاء هيئة التمريض يأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتمريض


وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن قرار مضاعفة المعاش يأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لـ أعضاء هيئة التمريض، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل المتواصل في ظروف مهنية صعبة، مؤكدة أن النقابة تضع مصلحة التمريض في مقدمة أولوياتها.
 

وأضافت أن هذه الزيادة تعكس اعتراف النقابة العامة لـ أعضاء هيئة التمريض بدورهم الأساسي في تقديم الرعاية الصحية، ودعمهم اليومي للمنظومة الطبية، والحفاظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.
 

وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه

العدد (694) من «فيتو» وأبرز عناوينه: قهر‭ ‬الفلاح‭!‬.. الكادحون فى الأرض تحت مقصلة الحكومة

وشددت نقيب عام التمريض على أن النقابة مستمرة في اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاع التمريض ماديًا ومهنيًا، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا اجتماعيًا يليق بحجم المسؤوليات التي يتحملونها.

