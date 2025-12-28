بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن هناك متعافين من الإدمان يديرون مصحات لعلاج الإدمان مخالفة، وغير حاصلة علي ترخيص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هؤلاء الأشخاص بعد تعافيهم من الإدمان، يفتحون شققا سكنية كمصحات لعلاج الإدمان مخالفة بغرض التربح، مشيرا الي انه عند تلقي أي شكاوي بوجود أماكن غير مرخصة، تضم مرضي مدمنين يتم شن حملات تفتيش عليها، وإصدار قرارات بالغلق لها بالتعاون مع الجهات المختصة.

حملات التفتيش المستمرة علي مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة

وأكد أن حملات التفتيش المستمرة علي مراكز علاج الإدمان غير المرخصة تكشف عددا من المخالفات في المراكز المخالفة، منها عدم الحصول على موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى.

كما تضمنت المخالفات غياب أطباء متخصصين في الصحة النفسية، وعدم توافر غرف للكشف الطبي أو طاقم تمريض مؤهل، فضلا عن وجود مشرفين غير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية، وتبين أن بعضهم من المتعافين من الإدمان، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المرضى.

كانت وزارة الصحة تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والمزاعم المصاحبة حول سوء المعاملة داخلها.

وتبين من المتابعة التي أجرتها لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأشارت الوزارة إلى تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، بما في ذلك إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، وغلق المنشأة بشكل نهائي، بالتعاون مع الجهات المختصة.

أكدت وزارة الصحة استمرار تنفيذ حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث أسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، منها إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.

وكذلك تم إغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو، في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة وإغلاق 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة، لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.

كما تؤكد على توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع المحافظات، مع إمكانية الاستعلام والاستشارة عبر الخط الساخن 16023.

وتدعو وزارة الصحة أسر المرضى والمواطنين إلى التأكد من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 01207474740

أكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وتؤكد أنها لن تتهاون في مواجهة أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخرق القوانين، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير.

