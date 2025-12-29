الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الرئيس يعلن الأسماء قريبا، ضوابط اختيار المعينين في مجلس النواب 2026

مجلس النواب في العاصمة
مجلس النواب في العاصمة الجديدة، فيتو
18 حجم الخط

يترقب الشارع السياسي انتهاء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، بإعلان النتيجة النهائية للاقتراع في 30 دائرة ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

إعلان أسماء النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية

وعقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، ينتظر المجلس الجديد الإعلان عن أسماء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وعددهم 28 عضوا عقب اكتمال تشكيل النواب المنتخبين.

نسبة المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية 

وحدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

 

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

 

1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

 

2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

 

3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

 

4 – ألا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

 

التساوى بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلس النواب

 

كما ألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب المعينين رئيس الجمهوية قانون مجلس النواب أسماء المعينين

مواد متعلقة

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

التفاصيل الكاملة لموعد انطلاق جلسات مجلس النواب الجديد.. تبدأ فعالياته بعد إعلان أسماء المعينين.. و10 يناير النتيجة النهائية للدوائر الملغاة

يشهد انطلاق الفصل التشريعي الثالث، أبرز المعلومات عن مجلس النواب الجديد

فيتو في جولة داخل مجلس النواب بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل وانخفاض الطماطم والثوم في سوق العبور

اتحاد الكرة يتفق مع الكاف على دورات تدريبية لتطوير مدربي الصعيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الحصر العددي لدائرة دمنهور الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

الرئيس يعلن الأسماء قريبا، ضوابط اختيار المعينين في مجلس النواب 2026

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

خدمات

المزيد

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل وانخفاض الطماطم والثوم في سوق العبور

اللتر يتراجع 11 جنيهًا، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads