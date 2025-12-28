الصحة تحذر من لجوء البعض لإيداع أبنائهم بمراكز علاج الإدمان غير المرخصة

18 حجم الخط

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من لجوء بعض الأهالي إلى إيداع أبنائهم في أماكن غير مرخصة لعلاج الإدمان.

أكد أن هذه المراكز تمثل خطرا حقيقيا على المرضى، لكونها تعمل خارج الإطار القانوني ويفتقر القائمون عليها إلى التأهيل العلمي والمهني اللازم، فضلا عن تقاضيهم مبالغ مالية دون تقديم خدمة علاجية حقيقية.

وزارة الصحة توفر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة

وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة توفر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة من خلال منظومة علاجية معتمدة، مشيرًا إلى أن التواصل مع الخط الساخن للصحة النفسية يتيح للأهالي الحصول على إرشادات دقيقة حول أماكن العلاج المرخصة والمعتمدة في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك 43 مركز متخصص لعلاج الإدمان موزعة على 27 محافظة، تخضع جميعها لرقابة دورية ومستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى.



وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفات، لافتًا إلى أنه تم غلق 112 منشأة غير مرخصة لعلاج الإدمان خلال النصف الأول من عام 2025، ضمن حملات رقابية مكثفة تستهدف حماية المرضى ومنع استغلال معاناتهم.

ضرورة تحري الأهالي والتأكد من أن أماكن علاج أبنائهم مرخصة رسميًا من وزارة الصحة



وشدد عبدالغفار على ضرورة تحري الأهالي والتأكد من أن أماكن علاج أبنائهم مرخصة رسميًا من وزارة الصحة، بما يضمن حصول المرضى على علاج آمن وفعال.

