بعد الاتفاق على إنهاء الحرب الأوكرانية، انخفاض أسعار الذهب والفضة

18 حجم الخط

تراجعت أسعار المعادن الثمينة اليوم الإثنين، ⁠حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولارا للأونصة في وقت ‌سابق من اليوم، وشهد الذهب هبوطا من مستويات قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.



انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4512.74 دولارا للأونصة بحلول الساعة 02.42 بتوقيت ⁠جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولارا يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 4536.40 دولارا للأونصة.

وهبط سعر الفضة في ⁠المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 78.12 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال تيم ووترر ​كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد): "​أدى مزيج من عمليات جني ​الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترامب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى ‌تراجع الذهب والفضة".

وكان الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ⁠قد أعلن أمس الأحد أنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحققت الفضة مكاسب بنسبة 181 بالمئة ​منذ بداية العام، ​متفوقة على الذهب، مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة المعادن الأمريكية الحرجة ومحدودية المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وشهد الذهب أيضا ارتفاعا ملحوظا ‍في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 72 بالمئة حتى الآن مسجلا العديد من المستويات القياسية.

وساهمت مجموعة من العوامل في ارتفاع الذهب، بما يشمل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية مع ابتعاد المستثمرين عن الأوراق ‍المالية الأمريكية والدولار، وارتفاع الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2441.20 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ‍1771.99 دولارا ⁠للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.