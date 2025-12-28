الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

خبير دولي يجري 4
خبير دولي يجري 4 قساطر قلبية معقدة بالشيخ زايد التخصصي
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات تشخيص وعلاج مجانية لحالات معقدة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، خلال زيارة الدكتور خالد تمام، الخبير الدولي في علاج الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي (CTO).

استقدام الخبراء مجانًا لمناظرة الحالات وإجراء العمليات وتدريب الأطباء

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ضمن مشروع استقدام الخبراء مجانًا لمناظرة الحالات وإجراء العمليات وتدريب الأطباء، بهدف رفع جودة الرعاية الطبية.

إجراء 4 قساطر قلبية معقدة بتقنية الشنيور الكهربائي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي، أن الزيارة شملت إجراء 4 قساطر قلبية معقدة بتقنية الشنيور الكهربائي (ROTA) كبديل لجراحات القلب المفتوح، دون تكلفة على المرضى.

وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، حرص الوزارة على تطوير الكوادر وتحسين الخدمات الصحية.

وأشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى تنظيم يوم علمي وبرامج تدريبية لشباب الأطباء حول أحدث تقنيات القسطرة القلبية.

وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

وأوضح الدكتور صلاح جودة، مدير المستشفى، أن الزيارة تدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، لافتًا إلى إجراء نحو 3000 قسطرة تشخيصية وعلاجية هذا العام، منها 94 حالة CTO (تكلفة 250 ألف جنيه للحالة)، و66 حالة بتقنية IVUS، و15 حالة بـ ROTA (أكثر من 100 ألف جنيه)، و82 حالة منظمات قلب، و50 حالة TAVI ( بتكلفة حوالي مليون جنيه للحالة الواحدة )، جميعها على نفقة الدولة مع معدلات نجاح عالمية للعام السابع على التوالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار الصحي الشامل الصحة والسكان الشيخ زايد تحسين الخدمات الصحية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

معهد التغذية يحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية ويكشف تأثيرها على الأمعاء

وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي بـ"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة

مضاعفة معاش أعضاء هيئة التمريض وتيسير الصرف كل 3 أشهر

وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

خالد عبد الغفار: أكثر من مليون عضو بالقطاع الصحي يقدمون نموذجا فريدا للإخلاص

الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة

اليوم، وزير الصحة يشهد احتفالية يوم الوفاء وتكريم الفرق الطبية

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads