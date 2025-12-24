فريق إسعاف الحمام ببني سويف ينقذ طفلا من الموت في اللحظة الأخيرة (فيديو)

18 حجم الخط

نجح فريق الإسعاف في قرية الحمام التابعة لمركز ناصر بـ محافظة بني سويف،في إنقاذ حياة طفل بفضل سرعة استجابة المسعفين وكفاءتهم العالية كان في حالة خطرة نتيجة تعرضه لاختناق شديد بسبب جسم غريب في مجرى التنفس

مُسعف ينقذ طفل من الموت ببني سويف

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن الطفل كان في حالة اختناق شبه كامل، إذ كان قد أبتلع جسم غريب سد مجرى الهواء وأدى إلى تغيير لون بشرته إلى الأزرق، وهرعت أسرته مستنجدة بوحدة إسعاف القرية لنقله على الفور لأقرب مستشفى لمحاولة إنقاذ حياته.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة بالقرية، يرصد التحرك الفوري للمسعف أحمد شعبان محاولًا إنقاذ الطفل بإجراء الإسعافات الأولية بمقر وحدة الإسعاف ونجح في إخراج الجسم الغريب من بلعوم الطفل، مما أدى إلى تحسن حالته التنفسية بشكل ملحوظ، ووضعه على جهاز التنفس داخل سيارة الإسعاف.

إنقاذ حياة طفل داخل سيارة إسعاف الحمام

وبعد تأكد المُسعف من إزالة العائق، تم نقل الطفل داخل سيارة الإسعاف تم وضعه على جهاز المنيتور لقياس العلامات الحيوية وضبط نسبة الأوكسجين في جسمه، بفضل التدخل السريع والدقيق، استعاد الطفل حالته الطبيعية بعد فترة وجيزة، وتم التأكد من عودته إلى وضعه الصحي السليم.

ووجهت أسرة الطفل شكرها العميق للمسعف أحمد شعبان والسائق سيد مصطفى، وجميع العاملين بوحدة إسعاف الحمام على الجهد المبذول، مثمنين سرعة استجابة الفريق الطبي الذي ساهم في إنقاذ حياة الطفل، وأكدوا أن هذا العمل البطولي يعكس تفاني العاملين بفرع إسعاف بني سويف.

مدير إسعاف بني سويف يشيد بتصرفهم المهني

ومن جانبه وجه الدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، الشكر والتقدير لطاقم إسعاف وحدة قرية الحمام «المسعف أحمد شعبان والسائق سيد مصطفى» على مهنيتهما العالية، مشيدًا بتصرفهم المهني والذي يعد نموذجًا من نماذج المهنية والإنسانية.

