الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق إسعاف الحمام ببني سويف ينقذ طفلا من الموت في اللحظة الأخيرة (فيديو)

مُسعف قرية الحمام
مُسعف قرية الحمام ببني سويف ينقذ طفل من الموت، فيتو
18 حجم الخط

نجح فريق الإسعاف في قرية الحمام التابعة لمركز ناصر بـ محافظة بني سويف،في إنقاذ حياة طفل  بفضل سرعة استجابة المسعفين وكفاءتهم العالية كان في حالة خطرة نتيجة تعرضه لاختناق شديد بسبب جسم غريب في مجرى التنفس

مُسعف ينقذ طفل من الموت ببني سويف

 

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن الطفل كان في حالة اختناق شبه كامل، إذ كان قد أبتلع جسم غريب سد مجرى الهواء وأدى إلى تغيير لون بشرته إلى الأزرق، وهرعت أسرته مستنجدة بوحدة إسعاف القرية لنقله على الفور لأقرب مستشفى لمحاولة إنقاذ حياته.

 

وتداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة بالقرية، يرصد التحرك الفوري للمسعف أحمد شعبان محاولًا إنقاذ الطفل بإجراء الإسعافات الأولية بمقر وحدة الإسعاف ونجح في إخراج الجسم الغريب من بلعوم الطفل، مما أدى إلى تحسن حالته التنفسية بشكل ملحوظ، ووضعه على جهاز التنفس داخل سيارة الإسعاف

إنقاذ حياة طفل داخل سيارة إسعاف الحمام

 

وبعد تأكد المُسعف من إزالة العائق، تم نقل الطفل داخل سيارة الإسعاف تم وضعه على جهاز المنيتور لقياس العلامات الحيوية وضبط نسبة الأوكسجين في جسمه، بفضل التدخل السريع والدقيق، استعاد الطفل حالته الطبيعية بعد فترة وجيزة، وتم التأكد من عودته إلى وضعه الصحي السليم.

 

ووجهت أسرة الطفل شكرها العميق للمسعف أحمد شعبان والسائق سيد مصطفى، وجميع العاملين بوحدة إسعاف الحمام على الجهد المبذول، مثمنين سرعة استجابة الفريق الطبي الذي ساهم في إنقاذ حياة الطفل، وأكدوا أن هذا العمل البطولي يعكس تفاني العاملين بفرع إسعاف بني سويف.

 

مدير إسعاف بني سويف يشيد بتصرفهم المهني

 

ومن جانبه وجه الدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، الشكر والتقدير لطاقم إسعاف وحدة قرية الحمام «المسعف أحمد شعبان والسائق سيد مصطفى»  على مهنيتهما العالية، مشيدًا بتصرفهم المهني والذي يعد نموذجًا من نماذج المهنية والإنسانية.

 

بني سويف تفوز بكأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب 2025

سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف يوجه بتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي

رقم قياسي في عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 2025

ضحايا لقمة العيش، الحزن يخيم على "ميدوم" بعد مصرع وإصابة 8 شباب في رحلتهم اليومية لمصنع الطوب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة

وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس ببا وسمسطا ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعاف بني سويف قرية الحمام ببني سويف مدير اسعاف بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف

مواد متعلقة

بني سويف تفوز بكأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب 2025

سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف يوجه بتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي

رقم قياسي في عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 2025

ضحايا لقمة العيش، الحزن يخيم على "ميدوم" بعد مصرع وإصابة 8 شباب في رحلتهم اليومية لمصنع الطوب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة

وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads