الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بني سويف تفوز بكأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب 2025

مياه بني سويف تحصد
مياه بني سويف تحصد المركز الأول ببطولة القابضة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف، عن فوز فريق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لكأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي لعام 2025، وذلك في المسابقة التي أقيمت يوم 24 ديسمبر 2025 بمحافظة القاهرة، وشارك في البطولة فرق من عدة محافظات هي: بني سويف، البحيرة، الجيزة، والإسكندرية.

<strong alt=
مياه بني سويف تحصد المركز الأول ببطولة القابضة

 

مياه بني سويف تحصد المركز الأول ببطولة القابضة

وأكدت شركة مياه بني سويف، أن هذه المشاركة جاءت تحت رعاية المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمستشار رضا عبد الله، مستشار الشركة القابضة، والعميد خالد المهدي، مشرف عام المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

 

<strong alt=
مياه بني سويف تحصد المركز الأول ببطولة القابضة

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ببني سويف، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، وتقدم الدعم المادي والمعنوي لفريق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وأضافت أن هذا الاهتمام يسهم في تعزيز الترابط والتعاون بين الشركات الشقيقة في المحافظات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الفرق.

<strong alt=
مياه بني سويف تحصد المركز الأول ببطولة القابضة

 

رئيس شركة مياه بني سويف تشكر فريق المدرسة

كما قدمت رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف، شكرها وتقديرها لفريق المدرسة على الجهد المبذول، مشيرة إلى الدور البارز لإدارة المدرسة بقيادة المهندس كمال عمران، مدير المدرسة، والكابتن حسن جمال، وكابتن أحمد حسني، المشرف العام على النشاط الرياضي، وكابتن محمد عصام، مدرب كرة القدم، وكابتن محمد سيد أكشن، مدرب كرة اليد، بالإضافة إلى العاملين في العلاقات العامة بشركة مياه الشرب ببني سويف.

 

محافظ بني سويف يوجه بتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي

رقم قياسي في عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 2025

ضحايا لقمة العيش، الحزن يخيم على "ميدوم" بعد مصرع وإصابة 8 شباب في رحلتهم اليومية لمصنع الطوب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة

وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس ببا وسمسطا ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مياه الشرب ببني سويف مدرسة مياه الشرب ببني سويف مياه بني سويف رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف صحة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي

رقم قياسي في عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 2025

ضحايا لقمة العيش، الحزن يخيم على "ميدوم" بعد مصرع وإصابة 8 شباب في رحلتهم اليومية لمصنع الطوب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة

وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس ببا وسمسطا ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

الأكثر قراءة

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads