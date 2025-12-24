بني سويف تفوز بكأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب 2025

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف، عن فوز فريق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لكأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي لعام 2025، وذلك في المسابقة التي أقيمت يوم 24 ديسمبر 2025 بمحافظة القاهرة، وشارك في البطولة فرق من عدة محافظات هي: بني سويف، البحيرة، الجيزة، والإسكندرية.

وأكدت شركة مياه بني سويف، أن هذه المشاركة جاءت تحت رعاية المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمستشار رضا عبد الله، مستشار الشركة القابضة، والعميد خالد المهدي، مشرف عام المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ببني سويف، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، وتقدم الدعم المادي والمعنوي لفريق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وأضافت أن هذا الاهتمام يسهم في تعزيز الترابط والتعاون بين الشركات الشقيقة في المحافظات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الفرق.

رئيس شركة مياه بني سويف تشكر فريق المدرسة

كما قدمت رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف، شكرها وتقديرها لفريق المدرسة على الجهد المبذول، مشيرة إلى الدور البارز لإدارة المدرسة بقيادة المهندس كمال عمران، مدير المدرسة، والكابتن حسن جمال، وكابتن أحمد حسني، المشرف العام على النشاط الرياضي، وكابتن محمد عصام، مدرب كرة القدم، وكابتن محمد سيد أكشن، مدرب كرة اليد، بالإضافة إلى العاملين في العلاقات العامة بشركة مياه الشرب ببني سويف.

