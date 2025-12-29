الحصر العددي لإعادة انتخابات النواب بدائرة أبوحمص بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

بلغ عدد الحضور 111 ألفا و499 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1656 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 109 آلاف و843 صوتا.

أحمد العرجاوى "مستقل" 63 ألفًا و714 صوتًا

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبو حمص وإدكو على مقعدى فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات أحمد العرجاوى "مستقل" 63 ألفًا و714 صوتًا يليه محمود رشاد حبيب "حزب النور" 63 ألفا و158 صوتًا، بينما لم يوفقا كلا من:- على أبو نعمة، " مستقل" حيث حصل على 60 ألفا و589 صوتًا، وصالح شيشى، "مستقل"، وحصل على 32 ألفا و232 صوتًا.

عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا

وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.

