الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لإعادة انتخابات النواب بدائرة أبوحمص بالبحيرة

اللجنة العامة للانتخابات
اللجنة العامة للانتخابات بأبوحمص، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

بلغ عدد الحضور 111 ألفا و499 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1656 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 109 آلاف و843 صوتا.

أحمد العرجاوى "مستقل" 63 ألفًا و714 صوتًا

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبو حمص وإدكو على مقعدى فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات أحمد العرجاوى "مستقل" 63 ألفًا و714 صوتًا يليه محمود رشاد حبيب "حزب النور" 63 ألفا و158 صوتًا، بينما لم يوفقا كلا من:- على أبو نعمة، " مستقل" حيث حصل على 60 ألفا و589 صوتًا، وصالح شيشى، "مستقل"، وحصل على 32 ألفا و232 صوتًا.

عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا

وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوحمص قسم ابوحمص البحيرة إجراء انتخابات أخبار مجلس النواب

الأكثر قراءة

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

اليوم، أولى جلسات محاكمة التيك توكر "مداهم" بتهمة نشر فيديوهات خادشة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

برودة شديدة ليلا، حالة الطقس اليوم الإثنين

اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها

منير فخري عبد النور: صفقات رأس الحكمة وعلم الروم ليست استثمارًا حقيقيًا

حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads