صحة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأطباء وتمريض أقسام حضانات المبتسرين

ختام برنامج تدريبي
ختام برنامج تدريبي للعاملين بحضانات بني سويف، فيتو
أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، ختام البرنامج التدريبي المتخصص للعاملين بأقسام الحضانات بالمستشفيات، والذي أُقيم تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبتوجيهات الدكتورة حنان حسين، مدير عام الطب العلاجي، في إطار جهود المديرية المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

 

ختام برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالحضانات

وأكد وكيل صحة بني سويف، أن تنفيذ البرنامج التدريبي جاء بمتابعة وتنسيق كل من الدكتورة خلود محمد عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض، حيث استمر التدريب لمدة 3 أيام متتالية، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، واستهدف أطباء وتمريض أقسام الحضانات بمختلف مستشفيات المحافظة.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن البرنامج تضمن مجموعة من المحاور العلمية والعملية المهمة، من بينها آليات التعامل مع حالات التسمم المختلفة داخل أقسام الحضانات، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، بالإضافة إلى إجراءات سلامة المرضى، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للأطفال حديثي الولادة. 

تدريب الأطباء والتمريض لرعاية حديثي الولادة

كما شمل التدريب أسس الرعاية التمريضية المتكاملة لحديثي الولادة، والتي تضمنت آليات التسليم والتسلم بين الأطقم الطبية، والتعامل الصحيح مع حالات الصفراء، وصعوبة التنفس، إلى جانب التدريب العملي على قياس العلامات الحيوية ومتابعتها بدقة.

ونُفذ البرنامج بالتعاون مع إدارات التمريض، ومكافحة العدوى، وسلامة المرضى بـ مديرية الصحة ببني سويف، وشارك في أعمال التدريب نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتورة رانيا سيد، منسق السموم بإدارة الطب العلاجي، والدكتورة دوريس عادل، عضو إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة نانسي، عضو إدارة سلامة المرضى، فضلًا عن أعضاء إدارة التمريض بالمديرية «صفاء حامد، ومها خليل، ونادية شعبان».

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، لرفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة داخل أقسام الحضانات بالمستشفيات.

