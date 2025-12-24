رقم قياسي في عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت مستشفيات جامعة بني سويف، عن استقبالها أكثر من 283 ألف مريض بالعيادات الخارجية خلال عام 2025، في إنجاز يعكس طفرة ملحوظة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ويؤكد تنامي ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجامعية، حيث توافد المرضى من مختلف مراكز محافظة بني سويف وعدد من المحافظات المجاورة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

رئيس جامعة بني سويف: عدد المترددين غير مسبوق

وأوضح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن إجمالي عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ نحو 283,200 مريض خلال العام الجاري، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد دسوقي عميد كلية طب بني سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عماد البنا مدير مستشفيات جامعة بني سويف، مؤكدًا أن هذا الرقم غير المسبوق يجسد الدور المجتمعي الحيوي للجامعة، وحرصها الدائم على تطوير الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القطاع الطبي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة بني سويف أصبحت تمثل خط الدفاع الأول في تقديم خدمة طبية آمنة ومتخصصة، لافتًا إلى ما تضمه من كوادر طبية وأكاديمية متميزة، إلى جانب مجموعة من العيادات التخصصية الدقيقة التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، من بينها عيادات الذئبة الحمراء، والتصلب المتعدد، والقدم السكري، وجراحة القلب والصدر، فضلًا عن عيادات طب الأسرة والتغذية العلاجية، كما نوه بالدور الاستراتيجي لمستشفى «24» بشرق النيل، التي نجحت في خدمة أكثر من 7 آلاف مريض من خلال 19 عيادة متخصصة.

عميد طب بني سويف: المستشفى يضم 50 عيادة خارجية

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد دسوقي عميد كلية طب بني سويف، أن المستشفيات الجامعية تضم 50 عيادة خارجية متكاملة تغطي مختلف التخصصات الطبية، وتعمل بشكل يومي لخدمة أعداد كبيرة من المرضى، مشيرًا إلى أن عيادة الجلدية تصدرت قائمة العيادات الأعلى ترددًا باستقبالها 39,060 مريضًا، تلتها عيادة الأنف والأذن بعدد 26,546 مريضًا، ثم عيادات الأطفال والجراحة العامة والباطنة والمخ والأعصاب، والتي تراوح عدد المترددين عليها ما بين 10 إلى 14 ألف مريض لكل عيادة، كما سجلت عيادات العظام وقسطرة القلب والروماتيزم والمسالك البولية والأطفال المتخصصة معدلات إقبال مرتفعة، إلى جانب أقسام العلاج الطبيعي والسمعيات والمناعة.

العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف

وأضاف عميد طب بني سويف، أن هذا الإقبال الكبير انعكس أيضًا على الأقسام الداخلية، التي استقبلت 40,698 حالة محجوزة لإجراء الفحوصات الدقيقة والعمليات الجراحية الكبرى وقسطرة القلب، فضلًا عن تقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام من خلال جلسات العلاج الكيماوي.

مدير المستشفيات: توسعنا في العيادات التخصصية

وأكد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن الزيادة القياسية في أعداد المرضى جاءت نتيجة التوسع في العيادات التخصصية، والالتزام الصارم بمعايير الجودة، وتفاني الأطقم الطبية، مشددًا على استمرار العمل لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن.

