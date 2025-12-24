الأربعاء 24 ديسمبر 2025
وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة

تفقد الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، وحدة بياض العرب الصحية شرق النيل بمركز بني سويف، في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الطبية في قطاع الرعاية الأولية، بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

 

وخلال الجولة، تفقد وكيل مديرية الصحة ببني سويف، عدة أقسام داخل الوحدة، شملت عيادات تنظيم الأسرة، وخدمات الأمومة والطفولة، والسجلات الطبية، كما تم متابعة مستوى النظافة العامة وإجراءات مكافحة العدوى، وكان الهدف من الزيارة التأكد من انتظام سير العمل، والاطمئنان على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى التأكد من تطبيق معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية.

 

وأكد وكيل صحة بني سويف، ضرورة الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية، وضرورة حسن استقبال المواطنين، وتفعيل نظام المتابعة اليومية للحالات داخل الوحدة، للتأكد من انتظام سير العمل، والاطمئنان على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، لتعزيز الخدمات الطبية في قطاع الرعاية الأولية.

 

محافظ بني سويف يفتتح قسم العلاج الطبيعي بميانة

في ذات السياق، واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد اليوم وحدة طب الأسرة بقرية ميانة التابعة لإدارة اهناسيا، بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، وأحمد توفيق، رئيس مركز ومدينة اهناسيا.

 

وخلال الزيارة، قام محافظ بني سويف، بتفقد سير العمل داخل الوحدة الصحية، وتأكد من وجود الأطقم الطبية والإدارية في مواقعها، بالإضافة إلى زيارة أقسام الوحدة مثل الإسعافات الأولية، الأسنان، المعمل، والتثقيف الصحي. كما ناقش مع وكيل الوزارة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية المتوافرة في الوحدة، إلى جانب متابعة مستوى التردد اليومي والشهري على الوحدة.

 

كما حرص المحافظ على الاستماع لمطالب مواطني قرية ميانة بمركز إهناسيا الذين توافدوا على الوحدة، ووجه بسرعة دراسة شكاوى المواطنين في مجالات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، في ختام الزيارة، قام المحافظ بافتتاح قسم العلاج الطبيعي في الطابق الثاني للوحدة، والذي تم إنشاؤه بدعم المجتمع المحلي، ويقدم خدمات علاجية للأطفال والبالغين في مجالات متعددة مثل الشلل الدماغي ومتلازمة داون.

