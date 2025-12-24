سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن عقد اجتماع برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، لمتابعة سير أعمال تطوير مسجد السيدة حورية بـ مدينة بني سويف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والمهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني ببني سويف، والمهندس حسين براني، ممثل مجلس إدارة المؤسسة والمسجد، بالإضافة إلى بعض التنفيذيين من وزارة السياحة والآثار ومسؤولي مؤسسة مساجد.

سكرتير بني سويف يتابع تطوير مسجد السيدة حورية

ناقش السكرتير العام المساعد ببني سويف، خلال الاجتماع مستجدات التطوير الجاري للمسجد، والذي يتم بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف ومؤسسة مساجد. يشمل المشروع ترميم وتطوير المسجد ورفع كفاءته، ويتضمن الأعمال تطوير البنية التحتية، تحسين الواجهات، إضافة الزخارف، تجديد المرافق، والأثاث، بجانب تحديث أنظمة الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للمصلين والزوار.

وأكد سكرتير عام بني سويف، ضرورة استمرار متابعة العمل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إنجاز الأعمال، وأشار إلى أن خطة التطوير تأخذ في الاعتبار الأبعاد الثقافية والتاريخية للمسجد، كما تسعى لتعزيز دوره كوجهة دينية وسياحية هامة.

مسجد السيدة حورية يكتسب مكانة تاريخية ودينية

يكتسب مسجد السيدة حورية مكانة تاريخية ودينية كبيرة، إذ يعد من أقدم وأبرز مساجد محافظة بني سويف، حيث تأسس عام 1233هـ على يد محمد إسلام بك ونجله عثمان، يعد من المعالم الدينية البارزة في بني سويف، يتميز بتصميم معماري فريد وزخارف غنية، وهو يضم ضريح السيدة حورية بالإضافة إلى ضريحي الشيخ يوسف والشيخ سعد.

