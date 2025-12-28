استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز الفاصوليا الخضراء

18 حجم الخط

طريقة تفريز الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء من الخضروات الأساسية في المطبخ العربي، فهي تدخل في إعداد العديد من الأكلات الشهية مثل طاجن الفاصوليا، والفاصوليا باللحمة، أو مع الأرز والمقبلات.

وطريقة تفريز الفاصوليا الخضراء، سهلة وبسيطة، ونظرا لقصر موسمها وارتفاع سعرها أحيانا، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تفريز الفاصوليا الخضراء للحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة دون فقدان قيمتها الغذائية أو طعمها.

طريقة تفريز الفاصوليا الخضراء

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تفريز الفاصوليا الخضراء.

خطوات تفريز الفاصوليا الخضراء:-

لنجاح عملية التفريز، يجب اختيار الفاصوليا بعناية، حيث يفضل اختيار الفاصوليا الطازجة ذات اللون الأخضر الزاهي.

يجب أن تكون الحبات رفيعة وغير قاسية.

تجنب الفاصوليا الصفراء أو المليئة بالبقع.

يفضل أن تكون خالية من الخيوط القاسية.

تغسل الفاصوليا جيدا بالماء الجاري لإزالة الأتربة.

تقطع الأطراف الجزء العلوي والسفلي.

تقطع حسب الرغبة أصابع كاملة أو قطع متوسطة.

تغسل مرة أخرى وتترك في مصفاة حتى تتصفى تماما من الماء.

يغلى قدر كبير من الماء.

تضاف الفاصوليا إلى الماء المغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق فقط.

ترفع مباشرة وتوضع في ماء مثلج لإيقاف عملية الطهي.

تصفى جيدا من الماء وتترك حتى تجف تماما.

يجب عدم إطالة مدة السلق حتى لا تصبح الفاصوليا طرية وتفقد نكهتها.

تقسم الفاصوليا إلى كميات مناسبة حسب الاستخدام.

توضع في أكياس تفريز أو علب محكمة الغلق.

يفرغ الهواء قدر الإمكان من الأكياس.

يكتب تاريخ التفريز على الكيس.

ترص الأكياس في الفريزر بشكل مسطح لتوفير المساحة.

يمكن تفريز الفاصوليا بدون سلق ولكن تغسل وتجفف جيدا جدا.

تقطع وتعبأ مباشرة في أكياس التفريز.

هذه الطريقة تقلل مدة الحفظ مقارنة بالسلق الخفيف.

يفضل استخدامها خلال 3 إلى 4 أشهر فقط.

مدة حفظ الفاصوليا في الفريزر مع السلق الخفيف من 6 إلى 12 شهر.

بدون سلق من 3 إلى 4 أشهر.

يجب حفظها في درجة حرارة ثابتة وعدم تكرار فك التجميد.

لاستخدام الفاصوليا بعد التفريز، لا يفضل إذابتها تماما.

تستخدم مباشرة في الطهي.

تضاف إلى الوصفة وهي مجمدة للحفاظ على قوامها.

لنجاح التفريز، يجب التأكد من جفاف الفاصوليا تماما قبل التفريز.

عدم تكديسها وهي ساخنة.

تقسيمها حسب عدد الوجبات.

عدم إعادة تجميد الفاصوليا بعد ذوبانها.

