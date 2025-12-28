لعمل المربى والعصائر، خطوات تفريز الفراولة استعدادا لشهر رمضان

18 حجم الخط



تفريز الفراولة استعدادًا لشهر رمضان، خطوة ذكية لكل ربة أسرة تبحث عن التوفير والراحة مع الحفاظ على التغذية الصحية. سواء تم تفريزها للعصائر المنعشة أو لتحضير المربى المنزلية، فإن الالتزام بالخطوات الصحيحة يضمن الحصول على فراولة بطعم شهي ولون جذاب طوال الشهر الكريم.



ومع قليل من التنظيم المسبق، يمكن تحويل موسم الفراولة إلى مخزون عملي يُثري المائدة الرمضانية بسهولة وجودة.



فالفراولة فاكهة محببة للكبار والصغار، غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما تضيف نكهة مميزة لأي مشروب أو حلوى.



ومن خلال التفريز الصحيح يمكن الحفاظ على طعمها ولونها وقيمتها الغذائية لأطول فترة ممكنة دون الحاجة لشراء الفراولة بأسعار مرتفعة خارج الموسم.



أولًا: أهمية تفريز الفراولة قبل رمضان

مع انشغال ربة المنزل خلال شهر رمضان بتحضير الوجبات اليومية، يصبح توفر الفواكه المجهزة مسبقًا عاملًا مهمًا لتوفير الوقت والجهد.

تفريز الفراولة يتيح تحضير العصائر الرمضانية مثل عصير الفراولة باللبن أو بالسوبيا بسرعة، كما يسهل إعداد المربى أو استخدامها في الحلويات كالكنافة والقطايف.

كذلك، يُعد التفريز وسيلة ممتازة لتقليل الهدر، خاصةً إذا تم شراء كميات كبيرة بسعر مناسب.



ثانيًا: اختيار الفراولة المناسبة للتفريز

نجاح عملية التفريز يبدأ من اختيار الفراولة الجيدة. يُفضل اختيار الثمار الحمراء الزاهية، المتماسكة، الخالية من العفن أو الكدمات. يجب تجنب الفراولة اللينة جدًا لأنها لا تتحمل التفريز جيدًا وتفقد قوامها بعد الذوبان. كما يُفضل أن تكون الثمار متقاربة الحجم لضمان تجميد متساوٍ.

تفريز الفراولة



ثالثًا: خطوات تجهيز الفراولة قبل التفريز

قبل التفريز، تُغسل الفراولة جيدًا تحت ماء جارٍ لإزالة الأتربة وبقايا المبيدات، ثم تُزال الأعناق الخضراء باستخدام سكين حاد أو اليد.



بعد ذلك تُصفّى جيدًا من الماء باستخدام مصفاة، ويُفضل فردها على منشفة قطنية نظيفة أو مناديل مطبخ لامتصاص أي رطوبة زائدة، لأن الماء الزائد يسبب تكوّن بلورات ثلجية تؤثر على جودة الفراولة.



رابعًا: تفريز الفراولة لاستخدامها في العصير

لتفريز الفراولة المخصصة للعصير، تُقطع الثمار إلى أنصاف أو أرباع حسب الحجم، ثم تُرص في أكياس تفريز محكمة الغلق أو علب بلاستيكية مخصصة للفريزر.



يمكن تفريزها بدون سكر إذا كانت ستُستخدم في العصائر الصحية، أو إضافة ملعقة إلى ملعقتين من السكر لكل كيس حسب الرغبة.



من الأفضل تقسيم الفراولة إلى حصص صغيرة تكفي لتحضير كوب أو اثنين من العصير، لتسهيل الاستخدام دون الحاجة لإذابة كمية كبيرة في كل مرة.

تفريز الفراولة استعدادا لشهر رمضان



خامسًا: تفريز الفراولة لعمل المربى

أما الفراولة المخصصة للمربى، فيُفضل تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. يمكن خلطها بقليل من السكر قبل التفريز، حيث يساعد السكر على الحفاظ على اللون والطعم، كما يُسهل عملية الطهي لاحقًا.



توضع الفراولة مع السكر في أكياس أو علب، مع كتابة التاريخ والكمية على كل عبوة. هذه الطريقة تجعل تحضير المربى في رمضان أسرع، حيث تكون الفراولة جاهزة للطهي مباشرة بعد الذوبان الجزئي.



سادسًا: نصائح مهمة لنجاح التفريز

يجب إخراج الهواء قدر الإمكان من أكياس التفريز لمنع تكون الثلج.

يُفضل وضع تاريخ التفريز على كل كيس لمعرفة مدة الصلاحية.

يمكن حفظ الفراولة في الفريزر لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 أشهر مع الحفاظ على جودتها.

عند الاستخدام، يُفضل إذابة الفراولة في الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة للحفاظ على نكهتها.

