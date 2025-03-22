فوائد الفاصوليا الخضراء، تحمي من تجلط الدم وتقوي العظام

فوائد الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء من الخضراوات الشهيرة التي لها طرق مميزة في الطهي ويعشقها المصريون كثيرًا.

وفوائد الفاصوليا الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الفاصوليا الخضراء من الخضراوات الشهيرة التي تدخل في العديد من الأطباق حول العالم، وهي ليست فقط لذيذة وسهلة التحضير، بل تتميز أيضًا بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة، وتنتمي الفاصوليا الخضراء إلى عائلة البقوليات، لكنها تختلف عن الفاصوليا المجففة في كونها تؤكل وهي طازجة وطرية، مما يجعلها خيار صحي ممتاز لمن يسعون إلى تحسين نمط حياتهم الغذائي.

فوائد الفاصوليا الخضراء للصحة

وأضافت منى، أن من أبرز فوائد الفاصوليا الخضراء، التى تدفعنا لتناولها:

منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها مناسبة جدًا للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن.

كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، وتساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الطعام بكميات زائدة.

فوائد الفاصوليا الخضراء

تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الفيتامينات، مثل فيتامين "C" الذي يعزز مناعة الجسم ويحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وفيتامين "K" المهم لصحة العظام وتجلط الدم، كما تحتوي على فيتامين "A" ومجموعة من فيتامينات "B" الضرورية للعمليات الحيوية في الجسم.

تحتوى على نسبة عالية من المعادن، مثل الحديد الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، والماغنيسيوم الذي يدعم صحة القلب والأعصاب، والبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.

تتميز الفاصوليا الخضراء أيضا بأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، وهذه المركبات لها دور كبير في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الفاصوليا بانتظام قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وتابعت، ان الفاصوليا الخضراء ليست مجرد خضار عادي، بل هي كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة للجسم، لذا يُنصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء مطهية على البخار أو مضافة إلى السلطات أو الشوربات، للحصول على أقصى استفادة منها.

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