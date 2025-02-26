الأربعاء 26 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، لغداء مغذي وسريع التحضير

الفاصوليا الخضراء
الفاصوليا الخضراء بالصلصة

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من طرق وجبات الغداء المصرية الشهيرة، والتي نتوارثها عبر الأجيال، فطبق الفاصوليا الخضراء بالصلصة مع اللحمة وطبق الأرز بالشعرية، يرتبط مع الكثيرين بذكريات الطفولة، وبيت العائلة.

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وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الأكلات التي تحرص كل زوجة على أن تتعلمها، سواء كانت هي التي تفضلها، أو زوجها الذي يحبها.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.

 

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء
 

نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصان ثوم مهروسين
معلقتان زيت دوار الشمس

طريقة الفاصوليا الخضراء
طريقة الفاصوليا الخضراء

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.
عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

 

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء
 

يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".
بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.
ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

 

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة
 

الفاصوليا البيضاء
الفاصوليا البيضاء

وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء؛ قد تختلف عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ لأنها تحتاج إلى خطوات عديدة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، ثم البدء في طهيها كبقية "الطبيخ" المصري.

ولكل من تبحث عن طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة على الطريقة المصرية، نستعرضها بالتفاصيل في السطور التالية.

مكونات عمل الفاصوليا البيضاء:
كوب فاصوليا بيضاء
كوب عصير طماطم
ملعقتين كبيرين صلصة طماطم
بصلة متوسطة مفرومة
ملعقة سمن أو زيت نباتي
3 فصوص ثوم مفرومة
ملح وفلفل

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء:

تغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
في إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.
تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.
تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.
تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.
تترك لتغلي قليلا، ثم نهدئ النار، ونتركها حتى تنضج.

ملحوظة: 
يمكنك عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، ستضيفي اللحمة بعد تشويح البصلة، وتقلب معها، حتى يتغير لونها وتتحمر، مع إمكانية إضافة ملعقة سمن بلدي كبيرة.
ثم تضاف بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.

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