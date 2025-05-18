الفاصوليا الخضراء تحمي من أمراض القلب وتعالج الإمساك

فوائد الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء من الخضروات الشهيرة التى تقدم فى مصر بطرق شعبية مميزة ولذيذة ولها عشاق كثيرون.

وفوائد الفاصوليا الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفاصولياء الخضراء من الخضروات الشائعة والمحبوبة في العديد من المطابخ حول العالم، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة، وتنتمي الفاصولياء الخضراء إلى عائلة البقوليات، ولكنها تستهلك طازجة قبل أن تجف بذورها، مما يمنحها خصائص غذائية مميزة تجمع بين الخضروات والبقوليات، وتزرع في العديد من المناطق حول العالم، وتتوفر في الأسواق طازجة أو مجمدة أو معلبة، وتدخل في تحضير العديد من الأطباق الصحية.

القيمة الغذائية للفاصوليا الخضراء

وأضاف السيد، أن الفاصولياء الخضراء غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، من أبرزها فيتامين A وC وK، بالإضافة إلى فيتامينات مجموعة B مثل B6 والفولات، كما تحتوي على البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، والفوسفور، وتعد مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، والتي تسهم في تحسين الهضم وصحة الأمعاء، واخيرا تحتوى على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم.

فوائد الفاصوليا الخضراء

فوائد الفاصوليا الخضراء للصحة

وتابع، أن من فوائد الفاصوليا الخضراء التى تدفعنا لتناولها:

بفضل محتواها من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، تساعد الفاصولياء الخضراء في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الألياف الموجودة في الفاصولياء الخضراء تعزز حركة الأمعاء، وتقلل من الإمساك، وتساعد على توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

تحتوي الفاصولياء الخضراء على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية والدهون، لكنها تعطي إحساسا بالشبع، ما يجعلها مهمة لمن يسعى إلى فقدان الوزن.

تحتوي الفاصولياء على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون.

فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم الموجود في الفاصوليا الخضراء يساعد على تقوية العظام، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الفاصوليا الخضراء تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء بفضل محتواها من الألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

وجود فيتامين C في الفاصوليا يساعد في تقوية الجهاز المناعي، وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دور أساسي في مقاومة العدوى.

طرق تناول الفاصولياء الخضراء

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الفاصولياء الخضراء متعددة الاستخدامات في المطبخ، ويمكن تحضيرها بعدة طرق صحية مثل سلقها وإضافتها إلى السلطات، أو طهيها على البخار كطبق جانبي، ويمكن طبخها مع الطماطم والثوم والبصل كطبق رئيسي، واستخدامها في الشوربات واليخنات، وايضا يمكن قليها بقليل من الزيت مع الثوم لإعطاء نكهة مميزة، وذلك بشرط اختيار القرون الطازجة ذات اللون الأخضر الزاهي والخالية من البقع أو التجاعيد، ويفضل تخزينها في الثلاجة في كيس بلاستيكي مثقوب، وتستهلك خلال أيام قليلة لضمان أقصى فائدة غذائية، ويمكن أيضا تجميدها بعد غسلها وسلقها سريعا للحفاظ على العناصر الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.