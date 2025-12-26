استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز صلصة الطماطم

18 حجم الخط

طريقة تفريز صلصة الطماطم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تسعى الكثير من ربات البيوت إلى تجهيز المطبخ مسبقا لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام.

وتعد صلصة الطماطم من أهم الأساسيات التي لا يخلو منها أي مطبخ رمضاني، حيث تدخل في تحضير العديد من الأكلات اليومية مثل المحاشي، والمكرونة، والطواجن، والشوربات.

وطريقة تفريز صلصة الطماطم سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بكميات كبيرة حسب الرغبة لتكفى أكلات أيام الشهر المبارك.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة تفريز صلصة الطماطم.

- للحصول على صلصة ناجحة تدوم طويلا في الفريزر، يجب مراعاة الآتي:

اختيار طماطم حمراء تماما وناضجة

الابتعاد عن الطماطم الطرية جدا أو التي بها عفن

يفضل استخدام الطماطم اللحمية قليلة البذور

مكونات تفريز صلصة الطماطم:-

كمية مناسبة من الطماطم

ماء للسلق

مصفاة

خلاط كهربائي

طريقة تفريز صلصة الطماطم

طريقة تفريز صلصة الطماطم:-

غسل الطماطم جيدا بالماء لإزالة الأتربة والشوائب.

عمل شق بسيط في طرف كل ثمرة.

وضع الطماطم في ماء مغلي لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يسهل تقشيرها

ثم نرفع الطماطم ونضعها في ماء بارد ثم تقشيرها.

تقطع الطماطم ونضعها في الخلاط ونضربها جيدا.

ثم نصفى الخليط باستخدام مصفاة للتخلص من البذور والقشور.

توضع الصلصة في قدر على نار متوسطة، وتترك حتى تبدأ في الغليان.

تخفف النار وتقلب من وقت لآخر.

تطهى حتى تتكاثف ويقل حجمها.

تترك لتبرد تماما قبل التفريز.

ملحوظة تسوية الصلصة قبل التفريز تطيل مدة حفظها وتحافظ على لونها وطعمها.

نقسم الصلصة فى اكياس حسب الاستخدام، مع تفريغ الهواء جيدا.

حيث نفرد الأكياس بشكل مسطح لتوفير المساحة.

ونغلقها جيدا ونضعها فى الفريزر.

يمكن تفرزيعا فى علب محكمة الغلق وهى مناسبة للكميات الكبيرة.

تترك مسافة صغيرة أعلى العلبة

يفضل كتابة التاريخ على العلبة.

ويمكن التفريز في قوالب الثلج وهى مثالية للكميات الصغيرة.

تستخدم مباشرة في الطهي.

بعد التجميد تنقل إلى أكياس محكمة.

يمكن حفظ صلصة الطماطم لمدة 6 إلى 8 أشهر.

يجب الحفاظ على درجة تجميد ثابتة.

عدم إعادة تجميد الصلصة بعد فكها.

عند الاستخدام تخرج من الفريزر قبل الاستخدام بوقت كافي.

تذاب في الثلاجة أو مباشرة على النار

يمكن إضافتها مباشرة للطهي دون إذابة كاملة.

لنجاح تفريز صلصة الطماطم، يجب التأكد من برودة الصلصة تماما قبل التفريز.

عدم إضافة ملح أو توابل أثناء التفريز.

استخدام أدوات نظيفة ومعقمة.

كتابة تاريخ التفريز لتسهيل المتابعة.

تقسيم الصلصة بكميات تناسب الوجبة الواحدة.

