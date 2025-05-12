الإثنين 12 مايو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بمذاق لا يقاوم

الفاصوليا الخضراء
الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء من الخضروات الشهيرة التى تنتشر فى الأسواق حاليا وهى تعتبر من الخضروات الموسمية.

وطريقة عمل الفاصوليا الخضراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة خاصة أن عشاقها كثيرون.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.

 

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء:-

 500 جرام فاصوليا خضراء (مغسولة ومقطعة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

3 حبات طماطم متوسطة الحجم (مبشورة أو مفرومة)

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة سكر (لتعديل حموضة الطماطم)

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

نصف كوب ماء (أو حسب الحاجة).

 

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء:-

  • يمكن سلق الفاصوليا الخضراء في ماء مغلي لمدة 5 دقائق لتليينها، ثم تصفى وتترك جانبا.
  • في قدر على النار، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.
  • أضيفي الطماطم المبشورة وقلبي المكونات جيدا.
  • أضيفي صلصة الطماطم (إن استخدمت) ورشة السكر، ثم تبلي بالملح والفلفل.
  • اتركي الخليط على نار متوسطة حتى تتكثف الصلصة لمدة 10 دقائق تقريبا.
  • أضيفي الفاصوليا إلى الصلصة، وقلبي المكونات معا.
  • أضيفي نصف كوب من الماء، وغطي القدر واتركي الطبق على نار هادئة لمدة 20 إلى 30 دقيقة، أو حتى تنضج الفاصوليا تمامًا وتمتص نكهة الصلصة.
  • تقدم الفاصوليا بالصلصة ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز.
  • يمكن تقديمها أيضا كطبق نباتي صحي في الوجبات الرئيسية أو كجزء من مائدة الغداء.
طريقة عمل الفاصولياء الخضراء 
طريقة عمل الفاصولياء الخضراء 

فوائد الفاصولياء الخضراء 

ومن أبرز فوائد الفاصوليا الخضراء، التى تدفعنا لتناولها:

  • منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها مناسبة جدًا للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن.
  • كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، وتساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الطعام بكميات زائدة.
  • تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الفيتامينات، مثل فيتامين "C" الذي يعزز مناعة الجسم ويحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وفيتامين "K" المهم لصحة العظام وتجلط الدم، كما تحتوي على فيتامين "A" ومجموعة من فيتامينات "B" الضرورية للعمليات الحيوية في الجسم.
  • تحتوى على نسبة عالية من المعادن، مثل الحديد الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، والماغنيسيوم الذي يدعم صحة القلب والأعصاب، والبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.
  • تتميز الفاصوليا الخضراء أيضا بأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، وهذه المركبات لها دور كبير في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الفاصوليا بانتظام قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.
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