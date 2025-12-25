الخميس 25 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز البطاطس المقلية

طريقة تفريز البطاطس المقلية، البطاطس المقلية من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار والسحور في شهر رمضان، فهي محببة للكبار والصغار، وسهلة التقديم مع مختلف الوجبات.

ولتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تفريز البطاطس المقلية مسبقا بطريقة صحيحة تحافظ على طعمها وقوامها المقرمش.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة تفريز البطاطس.

- يجب أن تكون البطاطس طازجة وصلبة، وخالية من البقع السوداء أو العيون، ويفضل البطاطس ذات الحجم المتوسط.

مكونات تفريز البطاطس المقلية:-

بطاطس

ماء

ملح

خل أو عصير ليمون

زيت (للقلي الخفيف أو النهائي)

طريقة تفريز البطاطس المقلية 

طريقة تفريز البطاطس المقلية:-

  • تقشر البطاطس وتغسل جيدا لإزالة النشا الزائد.
  • تقطع أصابع متوسطة السمك حتى لا تصبح لينة بعد القلي.
  • تنقع البطاطس في ماء بارد مع ملعقة صغيرة ملح، وملعقة خل أو عصير ليمون.
  • مدة النقع 30 دقيقة إلى ساعة.
  • هذه الخطوة تمنع اسوداد البطاطس وتحافظ على لونها.
  • يغلى قدر من الماء، وتضاف البطاطس للماء المغلي لمدة 3 أو 5 دقائق فقط.
  • ترفع فورا وتوضع في ماء بارد جدا أو ماء وثلج لإيقاف عملية السلق.
  • تصفى جيدا وتترك حتى تجف تماما.
  • يسخن الزيت على نار متوسطة.
  • تقلى البطاطس قلي خفيف جدا حتى يتغير لونها دون أن تتحمر.
  • ترفع وتصفى من الزيت جيدا وتترك لتبرد تماما.
  • يمكن تفريز البطاطس بدون قلي، ولكن القلي الخفيف يعطي نتيجة أفضل عند الاستخدام.
  • ترص البطاطس في صوانى أو أطباق بحيث لا تلتصق.
  • توضع في الفريزر لمدة 2 أو 3 ساعات حتى تتجمد.
  • تنقل بعد ذلك إلى أكياس تفريز محكمة الغلق.
  • يكتب تاريخ التفريز على الكيس.
  • تحفظ البطاطس المفرزة لمدة 3 إلى 6 أشهر.
  • يفضل استخدامها خلال أول 3 أشهر للحصول على أفضل طعم وقوام.لا تترك البطاطس لتذوب.
  • تقلى مباشرة من الفريزر في زيت ساخن جدا.
  • تقلب حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
  • ترش بالملح بعد القلي مباشرة.

نصائح مهمة لبطاطس مقرمشة وناجحة

  • يجب تجفيف البطاطس جيدا قبل التفريز.
  • عدم تكديس البطاطس في الكيس.
  • استخدام أكياس تفريز محكمة الغلق.
  • عدم إعادة تجميد البطاطس بعد فكها.
  • القلي على دفعتين للحصول على قرمشة أفضل.
استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

txt

طريقة تفريز الخضروات الشتوية مع الحفاظ على قيمتها الغذائية استعدادا لشهر رمضان

البطاطس تفريز البطاطس طريقة تفريز البطاطس مكونات عمل تفريز البطاطس شهر رمضان الشيف سناء بغدادى

ads