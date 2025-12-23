استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، تعرف علي السبب وراء طلب دفاع سارة خليفة

18 حجم الخط

طلب دفاع المتهمة سارة خليفة من هيئة المحكمة، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله في المسائل الفنية المتعلقة بالتقارير الطبية.

وذلك لمواجهة شهود الإثبات من الأطباء الشرعيين الذين أعدوا تلك التقارير، وللوقوف على مدى دقتها وتفسير ما ورد بها من نتائج فنية تخص الواقعة محل الاتهام.



وقدم دفاع المتهمة سارة خليفة بحافظة مستندات تحتوي أنه تقدم بتظلم للنائب العام عن وقائع تعذيب تعرضت لها موكلته علي حد قوله، ودفع ببطلان القرارات التي صدرت بحق المتهمين الخامس والسادس والتاسع والثاني عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين حتى الثامن والعشرين، بالتحقيقات كونها وليدة إجراءات باطلة وإكراه مادي ومعنوي من ضباط مكافحة المخدرات على المتهمين.

وطلب الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن قائلا بأن النيابة العامة صاحبة المقام الرفيع.

اتهامات النيابة العامة لـ سارة خليفة

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال سارة خليفة وآخرين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

