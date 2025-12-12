بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة

18 حجم الخط

أعلنت إدارة مدرسة دولية شهيرة بالتجمع، اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية العاجلة بعد تقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى تتعلق باتهامات بالتحرش ضد أحد أفراد الأمن بالمدرسة.

وأكدت الإدارة في خطاب لأولياء الأمور، أنها لا تتهاون في حقوق الطلاب، وأنها تعمل على ضمان أعلى درجات الأمن والحماية داخل المدرسة، مشددة على التزامها بالشفافية الكاملة في التواصل مع أولياء الأمور.

وجاءت أبرز الإجراءات التي أعلنتها المدرسة كالتالي:

1. التعاقد مع شركة أمن كبرى:

بدء التفاوض مع شركات أمن وحراسات خاصة لتولي مهام تأمين المدرسة، مع اشتراط توفير عناصر نسائية لحماية أطفال رياض الأطفال والصفوف الأولى. ومن المقرر إعلان اسم الشركة وإتمام التعاقد خلال أسبوع.



2. وجود مشرفات مع أفراد الأمن لحين التعاقد الجديد.



3. تركيب كاميرات مراقبة جديدة:



الانتهاء من تركيب كاميرات تغطي جميع أنحاء المدرسة، على أن تكون جاهزة للمشاهدة من الأحد.



4. تقليل كثافات الفصول:

مراجعة الكثافات وفتح فصول إضافية بعد استلام المبنى الجديد خلال شهرين، بحسب خطاب هيئة المجتمعات العمرانية.



5. زيادة عدد المشرفات:

إجراء مقابلات مع متقدمات لوظيفة إشراف، بهدف دعم الإشراف خلال أوقات البريك والانصراف.



6. تغيير طاقم الكانتين:

دراسة استبدال العاملين الرجال بسيدات داخل الكانتين المدرسي.



7. عقوبات صارمة على المخالفين:

إصدار قرار إداري بالفصل النهائي لأي موظف يخالف قواعد الأمن والسلامة أو يترك موقعه، سواء من الأمن أو النانيز.



8. لجنة متابعة من أولياء الأمور:

دعوة أولياء الأمور لترشيح 5 منهم لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات مع الإدارة.



9. تحاليل مخدرات للعاملين:



تجديد وتحديث تحاليل المخدرات لجميع العاملين، بالتنسيق مع وزارة الصحة.



10. غرفة مراقبة مركزية كاملة التجهيز:



تزويد كل مدرسة بغرفة مراقبة وشاشات كبيرة لمتابعة الكاميرات على مدار اليوم الدراسي بواسطة متخصصين.

وختمت إدارة المدارس بيانها بالتأكيد على احترامها وتقديرها لأولياء الأمور، وتجديد التزامها بحماية الطلاب واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتهم داخل الحرم المدرسي.

