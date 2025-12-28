آسر ياسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "إن غاب القط" الليلة

18 حجم الخط

يحتفل النجم أسر ياسين مساء اليوم الأحد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد إن غاب القط في الشيخ زايد.

تفاصيل فيلم إن غاب القط

وينافس فيلم “إن غاب القط” بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أسماء جلال، ضمن موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2026، حيث حددت الشركة المنتجة للعمل يوم 31 ديسمبر الجاري موعدا لطرح الفيلم بالسينمات المصرية، فيما يعرض يوم 8 يناير بالوطن العربي.

تدور أحداث فيلم إن غاب القط، حول زين أستاذ تاريخ الفن بالجامعة الأمريكية، يعيش حياة هادئة ومملة بعض الشيء.

إلى أن يظهر زياد اللص الأسطوري المعروف عالميا بلقب القط، التشابه بينهما يورّط زين في مواقف خطيرة وكوميدية؛ خصوصًا عندما تتولى خطيبته هند مهمة ترميم لوحة شهيرة، ويقرر القط سرقته.

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما.

فيلم إن غاب القط يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.