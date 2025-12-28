الأحد 28 ديسمبر 2025
رياضة

اليوم، نهائي مبكر بين كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

كأس الأمم الإفريقية، يخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة قوية أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

 

موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

وتقام مباراة كوت ديفوار والكاميرون اليوم الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، فوز منتخب كوت ديفوار على موزمبيق بهدف نظيف، وفاز منتخب الكاميرون على الجابون بنفس النتيجة.

 

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة قبل انطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1- كوت ديفوار - 3 نقاط

2- الكاميرون - 3 نقاط

3- الجابون - بدون نقاط

4- موزمبيق - بدون نقاط

 

