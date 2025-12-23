رد ناري من قاضي المحكمة في محاكمة سارة خليفة: "أمامك درجات تقاضي"

18 حجم الخط

رد قاضي محكمة جنايات القاهرة، خلال انعقاد جلسة محاكمة الإعلامية سارة خليفة، على ما قاله وطلبه دفاع المتهمة سارة خليفة بأن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية، وهو ما نفاه القاضي بشكل قاطع، وأكد التزامه بما يثبته محضر الجلسة فقط.

وجاء ذلك ردًا على ما ذكره المحامي بشأن تكرار القول، بأن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية، ليرد رئيس المحكمة له: "أمامك درجات تقاضي" عند تقديمه للطلبات.

وأشار القاضي إلى أن ما يقال غير ثابت رسميًا، ولا يعتد به خارج محضر الجلسة.

اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

