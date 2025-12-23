الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رد ناري من قاضي المحكمة في محاكمة سارة خليفة: "أمامك درجات تقاضي"

سارة خليفة، فيتو
سارة خليفة، فيتو
18 حجم الخط

رد قاضي محكمة جنايات القاهرة، خلال انعقاد جلسة محاكمة الإعلامية سارة خليفة، على ما قاله وطلبه دفاع المتهمة سارة خليفة بأن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية، وهو ما نفاه القاضي بشكل قاطع، وأكد التزامه بما يثبته محضر الجلسة فقط.

وجاء ذلك ردًا على ما ذكره المحامي بشأن تكرار القول، بأن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية، ليرد رئيس المحكمة له: "أمامك درجات تقاضي" عند تقديمه للطلبات.

وأشار القاضي إلى أن ما يقال غير ثابت رسميًا، ولا يعتد به خارج محضر الجلسة.

اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد

 وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد. 

وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية سارة خليفة الاتجار في المواد المخدرة المتهمة سارة خليفة المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة تهمة سارة خليفة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

بعد ادعائه بعدم حيادية التحقيقات، إجراء عاجل من النيابة ضد محامي سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

أسوة بالنيابة، سارة خليفة تطلب تصوير ونشر مرافعة دفاعها فى قضية المخدرات الكبرى

للغد، تأجيل محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع المخدرات والاتجار فيها

الشارع غرق بنزين، اصطدام مقطورة نقل مواد بترولية بلوحة إعلانية بالتجمع

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين للغد في قضية تصنيع المخدرات

اختبار حمل وإصابات، مفاجآت بمحاكمة سارة خليفة

جنايات القاهرة ترد على طلب دفاع المتهمين بقضية سارة خليفة بوقف سير الدعوى

بالحجاب، إيداع سارة خليفة حجز المحكمة لنظر قضية اتهامها بتصنيع وجلب المخدرات

الأكثر قراءة

كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

نهاية كارثية لهندية على يد طبيب مزيف يعتمد على "يوتيوب"

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads