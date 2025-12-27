السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم: تحليل 34600 عينة خلال نوفمبر الماضي لضمان سلامة ومأمونية الإنتاج

عينات مياه الشرب،
عينات مياه الشرب، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى:إن قطاع المعامل سحب 34610 عينة خلال شهر نوفمبر 2025، ضمن خطة الشركة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب، والالتزام بالمواصفات البيئية للناتج الصرف الصحي والصناعي.

خريطة عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عملية سحب العينات شملت 33679 عينة من محطات المياه الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بمختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب 881 عينة من مراحل معالجة محطات الصرف الصحي، و50 عينة صرف صناعي جُمعت من المنشآت الصناعية والتجارية والحكومية.

 

استمرار المتابعات اليومية

ولقت رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الي أنه شدّد على قطاع المعامل بإستمرار المتابعات اليومية لسحب العينات، والمراقبة المستمرة لمراحل التنقية داخل محطات مياه الشرب، ومراحل معالجة مياه الصرف الصحي، مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن تقديم مياه نقية وآمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأمن وسلامة البيئة من ناتج الصرف الصحي والصناعي.

 

مياه الفيوم تجري حصرا للأصول غير المستغلة بهدف استغلالها بشكل أمثل

مياه الفيوم تنظم حملات لطرق الأبواب للتوعية بمشروعاتها بقرى توسعات الصرف

فيما قالت  الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل: إن القطاع يعمل على مدار الساعة لمراقبة جودة وسلامة مأمونية مياه الشرب في جميع مراحل التنقية حتى وصولها للمستهلكين، ومتابعة مراحل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لضمان مطابقة السيب النهائي لمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاشتراطات البيئية الشرب والصرف الصحى سلامة ومأمونية مياه الشرب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي عينات مياه الشرب معالجة مياه الصرف الصحي معايير الجودة

مواد متعلقة

مياه الفيوم تشدد على ضرورة مراجعة مشروعات "حياة كريمة" وتلافي الملاحظات والمعوقات

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

كسر مفاجئ يتسبب في قطع مياه الشرب عن بعض مراكز وقرى الفيوم

رئيس شركة مياه الفيوم يوجه بحل نهائي لمشكلة التسريب بشبكة عزبة رحيل

مياه الفيوم تنظم تدريبا لرفع كفاءة خريجي مدرسة الصرف الصحي

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

تحليل 35.8 ألف عينة مياه بمحطات الفيوم لضمان جودة الإنتاج

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الشرب والصرف ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم والمنيا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين أوغندا وتنزانيا في الشوط الأول

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الشباب 0/1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز فعل شيء لم يفعله النبي؟ الإفتاء تجيب

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads