مياه الفيوم: تحليل 34600 عينة خلال نوفمبر الماضي لضمان سلامة ومأمونية الإنتاج

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى:إن قطاع المعامل سحب 34610 عينة خلال شهر نوفمبر 2025، ضمن خطة الشركة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب، والالتزام بالمواصفات البيئية للناتج الصرف الصحي والصناعي.

خريطة عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عملية سحب العينات شملت 33679 عينة من محطات المياه الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بمختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب 881 عينة من مراحل معالجة محطات الصرف الصحي، و50 عينة صرف صناعي جُمعت من المنشآت الصناعية والتجارية والحكومية.

استمرار المتابعات اليومية

ولقت رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الي أنه شدّد على قطاع المعامل بإستمرار المتابعات اليومية لسحب العينات، والمراقبة المستمرة لمراحل التنقية داخل محطات مياه الشرب، ومراحل معالجة مياه الصرف الصحي، مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن تقديم مياه نقية وآمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأمن وسلامة البيئة من ناتج الصرف الصحي والصناعي.

فيما قالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل: إن القطاع يعمل على مدار الساعة لمراقبة جودة وسلامة مأمونية مياه الشرب في جميع مراحل التنقية حتى وصولها للمستهلكين، ومتابعة مراحل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لضمان مطابقة السيب النهائي لمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

