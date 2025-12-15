الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم: محطة قحافة الجديدة ستضيف 43 ألف متر مكعب في اليوم

جولة بمحطة مياه قحافة
جولة بمحطة مياه قحافة الجديدة، فيتو
18 حجم الخط

 قال المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى: إن  الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الشرب الجديدة بقحافة بعد دخولها الخدمة ستكون 43 ألف متر مكعب يوم، وبعد دخولها الخدمة ستعمل علي تحسين ضغوط مياه الشرب وتوفير خدمة مستقرة تلبي احتياجات المواطنين، والمحطة مقامة علي مساحة  17 ألف متر مربع، وتتراوح تكلفتها  ما بين 301 مليون جنيه  إلى 500 مليون جنيه، وتخدم ما يقارب  300 ألف نسمة.

جاء ذلك أثناء تفقده أعمال الإنشاءات بالمحطة، ضمن برنامج الشركة لمتابعة  أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة القومية “حياة كريمة”،  والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز تمهيدًا لدخولها الخدمة.

جولة داخل محطة مياه الشرب بقحافة

شملت حول رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  مكونات المحطة المختلفة، المأخذ، ووحدات التنقية، والمرشحات، وعنابر الطلمبات، وغرف التحكم، وأعمال الكهروميكانيكية، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

دعم منظومة مياه الشرب

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه قحافة الجديدة تستهدف دعم منظومة مياه الشرب وتحسين الضغوط وجودة الخدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء محطات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

مياه الفيوم: تجديد اعتماد معمل المعايرة" ايزو 17025 "

مياه الفيوم: توصيل الخدمة بالمجان إلى 566 أسرة أولى بالرعاية

 شدد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مع إجراء جميع الاختبارات والتجارب التشغيلية قبل دخول المحطة الخدمة، لضمان استدامة التشغيل وتقديم مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم احتياجات المواطنين الصرف الصحي المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف محطة مياه الشرب الجديدة معايير الجودة والسلامة مشروعات مياه الشرب منظومة مياه الشرب مياه الفيوم

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

شركة مياه الفيوم تكرم 49 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية وقعت بروتوكولا لتوصيل المياه لـ 3000 منزل مجانا

انقطاع مياه الشرب 9 ساعات عن عدد من قرى الفيوم غدا

مياه الفيوم تنظم تدريبا علي أساسيات معالجة الصرف الصحي

مياه الفيوم تعلن توصيل الخدمة إلى 3560 أسرة فقيرة بالمجان خلال عام

مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لضمان جودة المنتج النهائي

مياه الفيوم تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية العلوم علي مراحل المعالجة

الأكثر قراءة

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من منخفض في طبقات الجو العليا (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads