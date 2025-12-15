مياه الفيوم: محطة قحافة الجديدة ستضيف 43 ألف متر مكعب في اليوم

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى: إن الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الشرب الجديدة بقحافة بعد دخولها الخدمة ستكون 43 ألف متر مكعب يوم، وبعد دخولها الخدمة ستعمل علي تحسين ضغوط مياه الشرب وتوفير خدمة مستقرة تلبي احتياجات المواطنين، والمحطة مقامة علي مساحة 17 ألف متر مربع، وتتراوح تكلفتها ما بين 301 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وتخدم ما يقارب 300 ألف نسمة.

جاء ذلك أثناء تفقده أعمال الإنشاءات بالمحطة، ضمن برنامج الشركة لمتابعة أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة القومية “حياة كريمة”، والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز تمهيدًا لدخولها الخدمة.

جولة داخل محطة مياه الشرب بقحافة

شملت حول رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مكونات المحطة المختلفة، المأخذ، ووحدات التنقية، والمرشحات، وعنابر الطلمبات، وغرف التحكم، وأعمال الكهروميكانيكية، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

دعم منظومة مياه الشرب

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه قحافة الجديدة تستهدف دعم منظومة مياه الشرب وتحسين الضغوط وجودة الخدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء محطات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

شدد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مع إجراء جميع الاختبارات والتجارب التشغيلية قبل دخول المحطة الخدمة، لضمان استدامة التشغيل وتقديم مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين.

