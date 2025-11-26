مياه الفيوم تنظم تدريبا لرفع كفاءة خريجي مدرسة الصرف الصحي

18 حجم الخط

نظّمت الإدارة العامة للتدريب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لخريجي المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي المنضمين حديثًا للعمل بالشركة، ضمن استراتيجية الشركة لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة المتميزة، بما يدعم قدراتهم الفنية والإدارية ويمنحهم الأسس اللازمة للاندماج بكفاءة في بيئة العمل.

محاور البرنامج التدريبي

أُقيم التدريب بمقر الإدارة العامة للتدريب، وتضمنت الجلسات جوانب نظرية وتطبيقية شملت، التعريف برؤية ورسالة الشركة وهيكلها التنظيمي، استعراض طبيعة العمل داخل القطاعات المختلفة، تدريبات عملية على مهارات التواصل الفعال وإدارة الوقت، التدريب على استخدام البرمجيات والأدوات التقنية الداعمة للعمل، تدريب عملي متخصص على تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي لضمان إلمام الخريجين بالمهارات الفنية المطلوبة داخل المواقع المختلفة

وقال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن التدريب يمثل حجر الأساس في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العمل.

