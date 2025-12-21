مد خط مياه جديد للقضاء على مشكلات ضعف الضغط بسنورس في الفيوم

18 حجم الخط

تابع المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، مسار خط مياه الشرب المخطط تنفيذه خلال الفترة المقبلة بمنطقة الهدير التابعة لمركز الفيوم، بالقرب من الطريق الدائري، الذي سيسهم في زيادة التغذية وتحسين ضغوط مياه الشرب بمدينة سنورس ومناطق أبو عيطة والشوبك.

استكمال الدراسات والرسومات اللازمة لمدة خط مياه سنورس

ووجّه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قطاع التخطيط باستكمال الدراسات والرسومات اللازمة، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتنفيذ الخط، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بعد الانتهاء من تنفيذه؛ ويبلغ قطر الخط 630 مليمترا من نوع بولي إيثيلين، بطول 2500 متر، ويؤدي إلى التغلب على مشكلات ضعف المياه، خاصة خلال فصل الصيف.

إصلاح خط مياه الشرب بمنطقة المسلة

من ناحية أخرى، تفقد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موقع العمل لإصلاح كسر بخط مياه الشرب قطر 250 مليمترا بميدان المسلة للاطمئنان على سير الأعمال بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وشدد على سرعة إنجاز الأعمال دون التأثير على ضغوط المياه أو استمرارية الخدمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، ورد الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الحفر والإصلاح، لضمان تحقيق السيولة المرورية وعدم إزعاج المواطنين، وتم ضخ المياه إلي المناطق المتضررة عقب الانتهاء من الإصلاح.

