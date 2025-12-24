الأربعاء 24 ديسمبر 2025
مياه الفيوم تنظم حملات لطرق الأبواب للتوعية بمشروعاتها بقرى توسعات الصرف

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المكوّن المجتمعي بمشروع توسعات الصرف الصحي، المموّل من بنك التنمية والإعمار الأوروبي، عبارة عن حملات «طرق الأبواب» لتعريف المواطنين بمشروعات الصرف الصحي، يتم تنفيذها بقريتى وليدة ومحمد يوسف بسنهور البحرية، مركز سنورس.

أهداف حملات طرق الأبواب

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن حملات التوعية تستهدف تعريف المجتمع المحلي بالقرى المستهدفة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، مع تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل إتاحة صرف صحي آمن، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التوازن البيئي، وتقليل نسب التلوث وتحسين نوعية المياه ببحيرة قارون، وتستهدف الحملات  الشوارع التي يتم تنفيذ أعمال الصرف الصحي بها، للتأكيد على ضرورة تعاون  المواطنين مع الجهات المنفذة للمشروع، من خلال إزالة أي معوقات قد تعوق سير العمل، والتوعية بعدم التواجد بأماكن الحفر والمطابق والغرف حفاظًا على سلامة الجميع.

أدوات الحملة

استخدمت الحملة  توزيع وتعليق بوسترات توعوية على جدران المنازل ودور العبادة والأماكن العامة داخل القرى، تتضمن أرقام تليفونات الخط الساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى، في إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، بما يسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

 

 

مد خط مياه جديد للقضاء على مشكلات ضعف الضغط بسنورس في الفيوم

مياه الفيوم: محطة قحافة الجديدة ستضيف 43 ألف متر مكعب في اليوم

وجه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركات والجهات المنفذة لمشروعات توسعات الصرف الصحي بسرعة رفع معدلات التنفيذ والإنجاز، وتوفير فرق العمل اللازمة، للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، حتى تعود بالنفع على المواطنين، وتوفر بيئة صحية آمنة، وتسهم في المحافظة على بحيرة قارون كوجهة سياحية واقتصادية مميزة بمحافظة الفيوم.

