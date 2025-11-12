تحليل 35.8 ألف عينة مياه بمحطات الفيوم لضمان جودة الإنتاج

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن قطاع المعامل بالشركة سحب خلال شهر أكتوبر الماضي 35,837 عينة من مياه الشرب نواتج الصرف الصحي والصناعي على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة جودة مياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية والتأكد من مطابقة نواتج الصرف المواصفات لحماية الصحة العامة.

خريطة توزيع العينات

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن العينات منها 34,891 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، من خلال الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.، و883 عينة من مراحل المعالجة بمحطات الصرف الصحي (الدخول – الخروج – المراحل المختلفة)، من خلال الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والمعمل المركزي للصرف الصحي، و63 عينة صرف صناعي جُمعت من المنشآت الصناعية والتجارية والحكومية بأنواعها بمختلف مراكز المحافظة، عبر الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تبذل أقصى الجهود لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات القياسية، استمرارًا لالتزامها بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

