مياه الفيوم تجري حصرا للأصول غير المستغلة بهدف استغلالها بشكل أمثل

كلف المهندس وليد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إدارة الأملاك بحصر جميع مواقع الشركة وأصولها غير المستغلة، وإعداد بيان تفصيلي بأماكنها، تمهيدًا لتوظيفها وإعادة استخدامها بما يتماشى مع أهداف الشركة وخططها المستقبلية.

دراسة طرق الاستفادة بالأصول المعطلة

كما وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطاع التخطيط بالشركة بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لإعادة استغلال وتعظيم الاستفادة من مواقع وأصول الشركة غير المستغلة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ضمن خطة الشركة لتعظيم الموارد، وتقليل المصروفات، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التطوير المستدام لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

تنسيق بين قطاعات الشركة

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة لوضع رؤى عملية قابلة للتنفيذ، تضمن الاستغلال الأمثل للمواقع والمعدات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق أفضل عائد من الأصول المتاحة، بما يخدم مصالح الشركة والمواطنين معًا.

الموقف التنفيذي لمشروعات توسعات الصرف الصحي

علي جانب آخر عقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعا موسعا ناقش فيه آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي.

وتم استعراض نسب التنفيذ بمشروعات إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي باللاهون والعجميين، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات رفع الصرف الصحي بتجمع قروي أبشواي (ب)، مع بحث سبل دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال.

