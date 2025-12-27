أخبار الاقتصاد اليوم: صدور وثيقة تأمين سند الملكية العقارية.. 422.3 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة خلال أسبوع.. والصين تتخذ قرارات صارمة بشأن تصدير الفضة

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

في خطوة غير مسبوقة في السوق المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق نموذج وثيقة متخصصة من نوعها تحت مُسمى “تأمين سند الملكية العقارية”، والتي تمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء.

قررت الصين اعتبارًا من الخميس المقبل 1 يناير 2026، أن تخضع صادراتها من الفضة لنظام تراخيص حكومية، في خطوة جديدة تعكس تشديد بكين سيطرتها على المعادن الاستراتيجية.

شهدت أسعار الخردة، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، لدى تجار الخردة وساحات التجميع، في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، وسط ثبات نسبي في أسعار المعادن عالميًّا.

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تفاصيل إطلاق العملة الوطنية الجديدة، المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مستندات وإجراءات إصدار فيزا المشتريات في فروع البنك.

واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلى المصرى.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 92.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.5 %، والعرب على 4.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تفاصيل خدمات الـ Concierge لعملاء "ثروة" في بنك القاهرة

يتسائل العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل خدمات الـ Concierge.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنها مجموعة من الخدمات الغير المالية، والتي سيتم تقديمها لعملاء ثروة من خلال تسهيل بعض الخدمات الغير مصرفية التي يحتاجها هؤلاء العملاء وفقًا لنمط حياتهم، وتتضمن تلك الخدمة:

الخدمات المقدمة داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل بطاقه ميزة.

وقال مسؤولو البنك الأهلي إن بطاقة ميزة هي أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية والتي تعد إحدى الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا.

