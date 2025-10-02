الخميس 02 أكتوبر 2025
اقتصاد

وزير المالية السوري يكشف ملامح النظام الضريبي الجديد

وزير المالية السوري
وزير المالية السوري محمد برنية

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، مشيرا إلى أن 25% من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بديلًا عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، سيتم تخصيصها لدعم الصناعة والتصدير.

النظام الضريبي الجديد في سوريا

وأكد الوزير برنية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشددا على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، وفقا لما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».

إعفاء بعض المنشآت 

وبين الوزير برنية، أن هناك إعفاء كاملا للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة.

وأشار إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتبارًا من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات، والتي سيتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة، منوها إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.

تنمية الاقتصاد السوري

وكشف الوزير برنية عن أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد السوري وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.

محافظ المركزي السوري: زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي أكبر تحدٍٍ يواجه البلاد

سوريا: السيطرة على 80% من حرائق جبل التركمان بريف اللاذقية

كانت وزارة المالية قدمت أمس الأربعاء، أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، عرضًا حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.

